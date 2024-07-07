Водитель во Владимире специально сбил мотоциклиста и сдался полиции
На одной из заправок Владимира водитель автомобиля во время ссоры специально наехал на мотоцикл и скрылся с места ДТП. Позже мужчина добровольно явился в полицию, сообщили в пресс-службе СК по Владимирской области.
Конфликт между водителем легковушки и мотоциклистом произошел еще 1 июля на Толмачевской улице. У последнего на мотоцикле сидел ребенок.
На видео, которое опубликовали следователи, сначала машина толкнула стоявший мотоцикл. Ребенок слез с него. Оба транспортных средства сделали круг, авто сбило мотоцикл, а его водитель упал на землю.
В СК подчеркнули, что пострадавший получил травмы, повлекшие вред здоровью. Его госпитализировали. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, но вскоре пришел в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Автомобиль у него изъяли.
Сотрудники Следкома просмотрели видеозапись происшествия, начали допросы свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.
В середине недели в Санкт-Петербурге мотоциклист без экипировки пострадал в ДТП с иномарками.