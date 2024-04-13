Водитель во Владимире помешал злоумышленнику повредить служебный автомобиль

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Жители сталинской высотке на Котельнической набережной Москвы обратились в экстренные службы за помощью после того, как увидели огонь на одном из этажей. Об этом сообщил источник «360».

Информация поступила в 20:55. На месте ЧП работали пожарные. Выяснилось, что на 23-м этаже работали газовая горелка, которую люди приняли за очаг пожара.

Ранее сильный пожар тушили в пятиэтажном жилом доме в московском районе Выхино. Пламя охватило 10 квадратных метров коридора и кухни. В результате пострадала школьница, ее увезли в больницу. Также сообщалось об одном погибшем.

Пожар произошел в трехэтажном административном здании на Смирновской улице в Москве. Огонь охватил крышу здания после хлопка.