Водитель во Владимире помешал злоумышленнику повредить служебный автомобиль
Во время ЧП у здания правительства Владимирской области водитель служебного автомобиля предотвратил попытку злоумышленника повредить транспорт. Слова благодарности Александру Максимову высказал в Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.
Злоумышленник напал на здание областной администрации с бутылками с легковоспламеняющимися веществом. В результате атаки пострадал автомобиль начальника управления профилактики коррупционных правонарушений Ирины Дыровой.
Попытку повредить служебную машину предотвратил водитель «Спецавтохозяйства». По словам губернатора, Максимов не только спас транспортное средство, но и попытался задержать мужчину, бросавшего коктейли Молотова.
«Отдельные слова благодарности и уважения - водителю нашего Спецавтохозяйства Александру Максимову, который не только спас машину, но и попытался задержать преступника», - написал глава Авдеев.
В результате ЧП никто не пострадал. Мотивы злоумышленника выясняет следствие.