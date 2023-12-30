Водитель внедорожника протаранил более 10 машин на востоке Москвы
В Москве во дворе жилого дома, расположенного на Перовской улице в Новогирееве, мужчина за рулем Mitsubishi Pajero Sport протаранил больше 10 машин. Лихача объявили в розыск, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, водитель белой иномарки попытался выехать с придомовой территории и врезался в десяток припаркованных машин. Предположительно, он мог находиться в неадекватном состоянии.
После аварии мужчина уехал с места. Владельцы поврежденных автомобилей обратились в полицию. Очевидцы обвинили в аварии своего соседа. Правоохранители сейчас разыскивают водителя джипа.
В Южном административном округе Москвы произошла еще одна массовая авария. Среди участников ДТП - такси, автомобили каршеринга и большегруз.
Накануне в Москве на Ленинградском шоссе в районе дома № 9 загорелся грузовик. В пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание удалось остановить, при пожаре никто не пострадал.