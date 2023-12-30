Водитель внедорожника протаранил более 10 машин на востоке Москвы

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По данным издания, водитель белой иномарки попытался выехать с придомовой территории и врезался в десяток припаркованных машин. Предположительно, он мог находиться в неадекватном состоянии.

После аварии мужчина уехал с места. Владельцы поврежденных автомобилей обратились в полицию. Очевидцы обвинили в аварии своего соседа. Правоохранители сейчас разыскивают водителя джипа.

В Южном административном округе Москвы произошла еще одна массовая авария. Среди участников ДТП - такси, автомобили каршеринга и большегруз.

Накануне в Москве на Ленинградском шоссе в районе дома № 9 загорелся грузовик. В пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание удалось остановить, при пожаре никто не пострадал.