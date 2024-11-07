07 ноября 2024, 08:33

Водитель влетел в стену Гагаринского тоннеля в Москве. ДТП собрало пробку на 4 км

Pxhere
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В Таганском районе Москвы машина врезалась в стену тоннеля. Об аварии сообщили в столичном дептрансе.

Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Гагаринского тоннеля. По данным источника 360.ru, водителя автомобиля заблокировало в салоне.

Из-за случившегося в районе ДТП образовалась пробка длиной четыре километра.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - уточнили в дептрансе.

Москвичей и гостей столицы попросили продумывать пути объезда.

ДТП Дептранс Москвы Москва
07 ноября 2024, 08:16
Женщина упала на рельсы на станции МЦД «Щербинка»
РИА «Новости»
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Молодая женщина упала под поезд на станции МЦД «Щербинка». О происшествии утром 7 ноября сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, пострадавшей около 30 лет. У нее выявили перелом свода черепа, сочетанные травмы. Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу в Коммунарке.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Больницы Поезда Москва
07 ноября 2024, 06:30
Огонь охватил 8 гаражей на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
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На северо-востоке Москвы произошел пожар в гаражном массиве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей около 02:48. Возгорание произошло в Алтуфьевском районе на улице Бибиревская. Огонь охватил восемь гаражей. В одном из них загорелись автомобиль, личные вещи и мебель.

Пожарные локализовали возгорание на площади в 150 квадратных метров. Специалистам предстоит выяснить причины распространения огня.

Пожары Москва
07 ноября 2024, 03:58
Симферопольцы устроили перекур в постели и погибли
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В Симферополе загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажного дома. Пожарные потушили огонь и обнаружили тела двух человек, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Центр управления в кризисных ситуациях принял звонок 6 ноября в 23:40. Очевидцы сообщили о задымлении в доме на бульваре Ленина. Загорелась квартира на пятом этаже.

Первые прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения подали стволы на тушение, а звено газодымозащитной службы разведывало обстановку. Спасатели обнаружили в квартире тела двух человек.

В тушении участвовали 27 человек и девять единиц техники. В 23:58 они локализовали огонь, а в 01:25 ликвидировали на площади 30 квадратных метров. По предварительной версии, пожар произошел из-за курения в постели.

В Таганроге горел цех по производству детских площадок. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Крым
07 ноября 2024, 00:05
Женщина рухнула с «обрыва» и сломала ребра в театре в Петербурге
РИА «Новости»
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В Петербурге женщина оступилась на лестнице в театре ЛДМ и сломала четыре ребра, получила травмы головы, тазобедренного сустава и легких. Она рассказала об этом сайту 78.ru.

Пострадавшая решила сходить на мюзикл «Мастер и Маргарита» и выбрала место на балконе. После представления она оступилась на ступени в темноте, упала и ударилась спиной о противоположную лестницу.

«Шла и не знала, что там будет такая высокая ступень, даже не предполагала, минимум сантиметров 40. Это даже не ступень, это просто обрыв, где начинается проход. Не было ни поручня, ни ступеней вниз - ничего», - сказала она.

Женщина почувствовала сильный удар и от болевого шока некоторое время не могла говорить. Ей помогла другая зрительница, которая случайно оказалась рядом. Именно она вызвала скорую помощь.

Врачи диагностировали у петербурженки перелом четырех ребер, травму головы и тазобедренного сустава, обнаружили жидкость в легких и гематому на лице. Администрация театра извинилась перед ней, но женщина решила написать заявление в полицию.

Еще один несчастный случай произошел в Сургуте. Мальчик во время занятия в бассейне не смог вынырнуть. Врачи ввели его в искусственную кому.

Санкт-Петербург Театры

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