Водитель въехал в толпу у ресторана в Новгородской области

«Ночью 19 ноября 2023 года в городе Боровичи после конфликта у одного из кафе водитель автомобиля Mercedes умышленно совершил наезд на группу людей, в результате двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», - отметили в ведомстве.

Очевидец наезда рассказал «360», что сам чуть не оказался под колесами Mercedes. Мужчина стоял рядом с рестораном с друзьями. Он успел отскочить в сторону, когда увидел приближающийся автомобиль.

«Жена водителя, который совершил наезд, стала ругаться с каким-то человеком, в итоге дело дошло до рукоприкладства. Потом я уже увидел, что водитель сбил несколько человек, где якобы были обидчики. Причем под машину попали те люди, которые не участвовали в конфликте», - пояснил он.

Сразу после происшествия прохожие бросились помогать пострадавшим. На место сразу же приехала полиция и скорая помощь, добавил собеседник «360».

По данным СК, водителя иномарки задержали. Следователи возбудили уголовное дело и намерены добиться заключения злоумышленника под стражу.