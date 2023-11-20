20 ноября 2023, 18:38

Водитель въехал в толпу у ресторана в Новгородской области

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Водитель за рулем Mercedes специально наехал на группу людей у одного из ресторанов в городе Боровичи Новгородской области, пострадали двое мужчин. Подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба СК РФ.

«Ночью 19 ноября 2023 года в городе Боровичи после конфликта у одного из кафе водитель автомобиля Mercedes умышленно совершил наезд на группу людей, в результате двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», - отметили в ведомстве.

Очевидец наезда рассказал «360», что сам чуть не оказался под колесами Mercedes. Мужчина стоял рядом с рестораном с друзьями. Он успел отскочить в сторону, когда увидел приближающийся автомобиль.

«Жена водителя, который совершил наезд, стала ругаться с каким-то человеком, в итоге дело дошло до рукоприкладства. Потом я уже увидел, что водитель сбил несколько человек, где якобы были обидчики. Причем под машину попали те люди, которые не участвовали в конфликте», - пояснил он.

Сразу после происшествия прохожие бросились помогать пострадавшим. На место сразу же приехала полиция и скорая помощь, добавил собеседник «360».

По данным СК, водителя иномарки задержали. Следователи возбудили уголовное дело и намерены добиться заключения злоумышленника под стражу.

ДТП Следственный комитет России
20 ноября 2023, 17:35
Артисты Серовского театра драмы попали в ДТП с пожаром на Урале
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Артисты Серовского театра драмы Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов пострадали в крупном ДТП на Урале. О происшествии сообщили представители театра в его официальном Telegram-канале.

Дорожная авария произошла в минувшую пятницу, 17 ноября. Пострадавших артистов госпитализировали.

«На сегодняшний день проведены и проводятся необходимые медицинские операции», - подчеркнули в пресс-службе.

По последней информации от лечащих врачей, Белова и Демидов находятся в стабильном состоянии. У Брызгалова оно остается критическим.

«В дальнейшем каждому из них предстоят лечение и реабилитация», - заключили в театре.

По данным Ura.ru , артисты ехали в одном из автомобилей, попавшем в ДТП на 191-м километре трассы Серов - Екатеринбург.

По предварительной информации регионального УГИБДД , авария произошла следующим образом: водитель Toyota Avensis, двигаясь в сторону Екатеринбурга, отвлекся, потерял управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus, которая загорелась после удара «В результате ДТП пострадали девять человек, пятеро из которых - пассажиры Lada. <…> Все пострадавшие доставлены в больницы Красноуральск и Кушвы. Автомобиль Lada выгорел, восстановлению не подлежит», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

За рулем Toyota Avensis, как уточнили в УГИБДД, был 29-летний житель Верхней Салды. Мужчину 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Lada управлял 32-летний житель Нижнего Тагила.

Урал ДТП Театры
20 ноября 2023, 15:12
Актер Владимир Носик поскользнулся и разбил голову в Москве
РИА «Новости»
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С актером Владимиром Носиком произошел несчастный случай в Москве: он поскользнулся и упал. Его госпитализировали с рассечением брови и открытой раной головы. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, 75-летний артист из популярного сериала «Гостья из будущего» поскользнулся вечером возле своего дома на Васильевской улице. Свидетели происшествия помогли ему вызвать скорую помощь.

Актеру наложили швы, но он отказался от госпитализации. Директор артиста отказалась давать более подробную информацию о его состоянии.

«Пока никакую информацию я не могу дать без его разрешения», - сообщила она.

В последнее время Носик снимался в проектах «СольФасоль» и «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».

Ранее актер Сергей Чирков устроил алкоперфоманс на молодежном конкурсе в Обнинске. Он еле держался на ногах и закурил прямо на сцене. Скандальное видео со звездой сериала «Душегубы» и фильма «Домовой» выложили в местном паблике в соцсетях.

Актеры Москва 2023
20 ноября 2023, 14:18
Замдиректора департамента Минприроды Яковлева задержали силовики
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Замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева задержали. Причиной этого стала его предыдущая работа на должности директора уральского нацпарка «Таганай». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Задержан <…> Алексей Яковлев», - указали в ведомстве.

Оперативные мероприятия затронули его предыдущее место работы в национальном парке «Таганай». Детали задержания пока не сообщили.

Яковлев устроился в министерство в январе 2021 года. С 2010 года он более 10 лет занимал должность директора национального парка «Таганай». После ухода Яковлева директором парка назначили его заместителя по эколого-просветительской и научной деятельности Эльвину Новоселову. Она работала там с 2012 года.

«Таганай» располагается на территории Челябинской области. Площадь нацпарка составляет 568 квадратных километров. Он включает Таганайский горный массив, горные тундры, луга и реликтовые леса.

Ранее стало известно о задержании бывшего главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Позже суд отправил его под арест до 12 января 2024 года.

Природа Челябинская область Россия
20 ноября 2023, 13:52
Мужчина в шутку сообщил о захвате заложников на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В полицию поступило сообщение о том, что в жилом здании на Алтуфьевском шоссе в Москве неизвестный захватил заложников. Подозреваемого задержали. Он заявил, что это была шутка. Об этом сообщил «360» информированный источник.

По данным источника, на место происшествия прибыли два наряда полиции. Злоумышленника задержали и доставили в отдел ОВД. Он заявил, что все произошедшее было неудачной шуткой.

Еще одного шутника недавно задержали в аэропорту Шереметьево. Мужчина сообщил бортпроводникам рейса Гуанчжоу - Москва о том, что на поясе под футболкой у него спрятана бомба. Он вел себя агрессивно и не реагировал на замечания экипажа. Вызванные сотрудники полиции выяснили, что пассажир авиарейса был пьян. Однако никаких взрывных устройств при нем не обнаружили. В отношении дебошира составили административный протокол.

Москва 2023

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