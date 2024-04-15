15 апреля 2024, 23:52

Водитель в Саратове попытался задавить участников массовой драки

РИА «Новости»
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В Саратове задержали водителя автомобиля, который попытался задавить участников массовой драки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло на проспекте Столыпина. Задержанному предъявили подозрение в покушении на убийство общеопасным способом. Мужчина на автомобиле Lada Priora совершил наезд на участников противодействующей стороны. Меру пресечения фигуранту определит суд.

Ранее легковушка сбила перебегавшую проезжую часть женщину в Санкт-Петербурге. После этого на нее наехал другой автомобиль.

Водитель автомобиля Honda сбил женщину и собаку, когда те вышли на утреннюю прогулку в Петербурге. После столкновения мужчина скрылся с места аварии. Петербурженка получила травмы, ее пес не выжил.

Саратов Драки Водители
15 апреля 2024, 23:35
Цель — адреналин. Подросток-зацепер доехал из Москвы до Петербурга между вагонами
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, который доехал на высокоскоростном поезде из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

«17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с целью получения адреналина», - отметили в сообщении ведомства.

Юношу поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На родителей составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Ранее на Павелецком направлении Московской железной дороги погиб человек. Его ударило током на платформе Варшавская. Неизвестного обнаружили на крыше вагона. Он находился около токоприемника. Оперативным службам пришлось ждать отключения электричества, чтобы осмотреть пострадавшего. Выяснилось, что он не выжил.

Санкт-Петербург МВД РФ Поезда Москва
15 апреля 2024, 22:47
Финалистка конкурса «Миссис Бурятия — 2024» неожиданно пропала в Улан-Удэ
Телеканал «360»
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Финалистка конкурса «Миссис Бурятия — 2024» не вернулась домой после выезда на своей машине, которую она использовала в качестве такси. Об этом сообщил сайт Baikal-daily.

Финалистка конкурса «Миссис Бурятия - 2024» не вернулась домой после выезда на своей машине, которую она использовала в качестве такси. Об этом сообщил сайт Baikal-daily.

Тридцатилетняя Сэсэг Буинова отправилась на работу на машине Mitsubishi Outlander. Ее поисками занялись волонтеры организации «Лиза Алерт». В Следственном управлении СКР по Бурятии после исчезновения женщины возбудили уголовное дело.

Постоянно живущий с отцом в Орске мальчик перестал выходить на связь с матерью и бабушкой после охватившего город наводнения. Родные не могут связаться с ребенком, хотя все звонки проходят. Она подчеркнула, что сын постоянно жил с отцом, но регулярно общался с матерью и бабушкой. Она отметила, что несколько дней дозванивалась на телефон сына, но трубку никто не взял.

Уголовное дело Бурятия конкурсы
15 апреля 2024, 22:22
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 716 сантиметров
РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра поднялся на 85 сантиметров. Об этом сообщили в городской администрации.

По состоянию на 22:00 (20:00 по московскому времени) 15 апреля уровень воды в Тоболе достиг 716 сантиметров. Утром в воскресенье этот показатель составлял 491 сантиметр.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил, что на областной центр идет «колоссальный объем воды» , поэтому жителям нужно срочно эвакуироваться. В вызволении людей с правого берега Кургана задействуют очередную группу спасателей , полицейских и представителей местных властей.

Утром 15 апреля в Кургане вода подступила к жилым домам в районе Смолино. Городская администрация объявила об эвакуации.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область на фоне сложной ситуации с паводками, сообщили «Известия».

Спасатели Курган Курганская область Эвакуации Реки
15 апреля 2024, 22:21
Пластическая операция привела к гибели пациентки в Москве
Freepik
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Пациентка погибла после пластической операции в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Женщина сделала операцию на животе в «СМ Клинике». После этого ей стало плохо. Она скончалась в медицинском заведении. По мнению врачей, у нее оторвался тромб.

Правоохранительные органы об этом происшествии пока не сообщали. Подробности уточняются.

Самыми востребованными процедурами среди россиянок стали операции по омоложению лица и шеи. Об этом ранее рассказал пластический хирург Юрий Цой. По словам специалиста, подобные процедуры необходимы для восстановления связочного аппарата лица и коррекции его овала. Это может быть сочетание эндоскопической подтяжки лба, эндоскопической подтяжки висков и платизмопластики. Кроме того, большим спросом среди соотечественниц пользуются блефаропластика для улучшения области верхних век и липосакция для устранения избытка жира.

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