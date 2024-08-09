09 августа 2024, 19:36

Водитель в никабе расстрелял дагестанских полицейских при проверке документов

РИА «Новости»
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Водитель в Дагестане обстрелял полицейских при проверке документов. Двое правоохранителей попали в больницы с ранениями. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, злоумышленник одет в никаб.

Подозреваемый - 41-летний уроженец села Новая жизнь. Инспекторы остановили его на трассе Хасавюрт-Тлох для проверки документов на легковушку Lada. Но мужчине это не понравилось.

«Подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу», - сообщили в МВД.

Мужчина передвигается в женской широкой одежде темных тонов, перчатках и головном уборе, закрывающем все лицо, кроме глаз.

Это уже не первый случай стрельбы по полицейским в Дагестане. Ранее в Махачкале террористы напали на пост ДПС на улице Ермошкина. При обстреле погиб один полицейский, шестерых правоохранителей ранили.

Стрельба Мужчины
09 августа 2024, 17:07
Более тысячи посетителей ТЦ в Москве эвакуировали из-за подозрительной коробки
Unsplash
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Спасатели эвакуировали всех людей из пятиэтажного здания в Москве, в котором обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в здание на Краснопролетарской улице, оставил пакет и убежал.

«Проводов не видно. <…> В пакете запечатанная картонная коробка», - рассказал собеседник.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и МЧС.

«Ожидаем полицию и кинологическую службу. Обстановка спокойная, здание полностью эвакуировано», - указал источник.

Ранее подозрительный предмет нашли около торгового центра на улице Хабарова в Москве. Это оказалась ручная граната времен Великой Отечественной войны. Боеприпас находился в 150 метрах от ТЦ и в 300 метрах от школы. Экстренные службы оцепили территорию.

МЧС РФ Москва
09 августа 2024, 12:10
Школьник из Дагестана решил разыграть полицию сообщением о террористах в мечети
pxhere.com
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В Дагестане 9-летний ребенок позвонил в полицию с ложным сообщением о террористах в мечети, чтобы напугать находящегося в здании брата. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника канала, школьник во время прогулки по центральной площади Каспийска решил подшутить над младшим братом и позвонил в службу спасения, заявив о нападении на мечеть. Прибыв на указанное место, террористов полиция не обнаружила.

Личность третьеклассника оперативно установили. По информации источника канала, мальчика поставили на профилактический учет в ПДН, а его родителям выписали штраф.

Ранее из-за ложного сообщения о минировании в Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели эвакуацию из отеля Valo.

Дагестан Терроризм Школьники
09 августа 2024, 09:29
Один человек погиб, двое пострадали в массовой аварии на МКАД
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Массовая авария произошла на на 53-м километре МКАД. В результате один человек погиб, двое пострадали, сообщил источник 360.ru.

Ранее грузовики столкнулись на МКАД в районе Бесединского шоссе. Из-за аварии на трассе образовался затор.

Перекрыты четыре полосы движения. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи. Для устранения последствий аварии вызвали уборочную технику.

Дептранс Москвы подтвердил факт ДТП и посоветовал автомобилистам выбирать пути объезда. Момент аварии попал на видео.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - сообщили в департаменте.

Скорая помощь ДТП Видео Машины Дептранс Москвы Москва
09 августа 2024, 08:33
При столкновении автобуса и такси на Каширском шоссе в Москве пострадали четверо
РИА «Новости»
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В ДТП с автобусом и такси на Каширском шоссе пострадали четыре человека. Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, такси JAC столкнулось с рейсовым автобусом , который остановился на остановке общественного транспорта, около 07:30 в районе дома 45.

Травмы в результате получили водитель такси и три пассажира. Среди пострадавших есть 14-летний ребенок. Всех доставили в больницы.

В автобусе никто не пострадал, уточнили в пресс-службе. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются.

ДТП Москва

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