Водитель в наркотическом припадке протаранил стоящие машины в Ивантеевке

На опубликованных кадрах водитель иномарки находился в неадекватном состоянии. По мнению очевидцев, припадок у нарушителя вызвали принятые им наркотики.

В пресс-службе подмосковного управления МВД заявили, что водителя Nissan привлекли к административной ответственности. В ведомстве заявили, что против мужчины с признаками опьянения завели административные дела за отказ от прохождения медосвидетельствования и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части.

Нетрезвый мотоциклист погиб под колесами трамвая в Духовском переулке на юге Москвы в минувший четверг, 16 мая.

По данным источника 360.ru , молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии. Во время движения он выехал на тротуар, где задел припаркованную машину. Испугавшись гнева владельца транспортного средства, мотоциклист на скорости выехал на пути, где попал под трамвай.