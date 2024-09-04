Водитель в Красноярском крае случайно утопил КамАЗ с грузом

Злоумышленники применяли физическое насилие против бизнесмена, которого похитили в Мытищах. Пострадавший предприниматель рассказал 360.ru, что уже не в первый раз переживает подобное.

Пострадавший заверил, что сейчас не сильно не пострадал. По его мнению, скоро он уже совсем оправиться после случившегося.

«Было [физическое насилие], все было. Немножко тело болит, а так в целом ничего. Все пройдет», - подчеркнул пострадавший.

По его словам, после ЧП с похищением первым тревогу забил его сын. Он и другие люди обратились по номеру «112», чтобы найти его. Мужчина похвалил правоохранителей и отметил, что полиция активно занимается расследованием дела.

«Дай бог, чтобы все люди спокойно жили. Не такого слова, чтобы выразить [эмоции от произошедшего]. Это не первый случай со мной», - уточнил бизнесмен.

По информации источника 360.ru, похищение бизнесмена спланировали заранее. Среди злоумышленников оказались шестеро мужчин. Самому младшему из них 29 лет, а старшему - 56. Для похищения они арендовали дом в поселке Менделеева в Солнечногорском городском округе.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что бизнесмена силой затащили в минивэн в деревне Грибки в Мытищах в конце августа, после его пересадили в другую машину. Подозреваемых в преступлении уже задержали и отправили в следственный изолятор.