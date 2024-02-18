Водитель трамвая пострадал от рук пассажиров в Челябинске

По предварительны данным, нетрезвая компания мужчин шумела в салоне трамвая, тогда водитель решил сделать им замечание, что еще больше их разозлило. Пассажиры облили его пивом и сломали очки, без которых он не смог управлять общественным транспортом.

Полиция уже устанавливает причины произошедшего на остановке «Тепличная» на северо-западе Челябинска. Водителю вызвали замену, чтобы отправить трамвай в депо.

В Красногорске водитель маршрутки напал на подростка. Школьник не смог расплатиться за проезд из-за неработающей карты «Стрелка». Следователи организовали проверку после появления в СМИ информации о потасовке в маршрутке.

Похожий случай произошел в Краснодарском крае. Водитель автобуса высадил несовершеннолетнюю девочку на трассе.