Водитель трактора пострадал в результате ДТП с Dodge Challenger в Москве

В Дептрансе Москвы рассказали, что авария случилась в районе 29-го километра Киевского шоссе. Водителей предупредили, что движение затруднено на участке 2,3 километра. Автомобилистов попросили быть внимательными и выбирать пути объезда.

Источник уточнил, что ДТП произошло на съезде с Киевского шоссе в Мешково, дорожные службы перекрыли движение по четырем полосам. На место происшествия прибыла скорая помощь. Медики осмотрели водителя трактора, ему понадобилась помощь. По информации собеседника 360.ru, у него травмы позвоночника и тазобедренного сустава.

Днем в Москве в аварию попал автобус. Пострадали 11 человек, включая двоих детей.