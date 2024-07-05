Водитель Tesla погиб в ДТП на Кутузовском проспекте

«По предварительным данным, водитель электромобиля Tesla не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota», - уточнили в ведомстве.

Столкнувшиеся машины отбросило на проезжавшие мимо Chevrolet и Li Xiang. В результате аварии водитель Tesla погиб на месте. Кроме того, в ДТП пострадали два человека - пассажирки Tesla и Toyota. Их госпитализировали.

В прокуратуре Западного административного округа проконтролируют установление обстоятельств ДТП, сообщила пресс-служба ведомства.

В августе 2022 года Tesla попал в ДТП на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы. Кадры аварии завирусились в Сети. Электромобиль влетел в столб, ему полностью разнесло переднюю часть.