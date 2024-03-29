29 марта 2024, 22:54

Водитель такси умер за рулем и спровоцировал ДТП в центре Москвы

РИА «Новости»
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Авария с автомобилем такси произошла в центре Москвы. Водитель Nissan умер за рулем, после чего машина наехала на отбойник. Об этом сообщил источник «360» в оперативных службах.

По данным собеседника, авария произошла на Нижегородской улице в Таганском районе столицы. У водителя такси остановилось сердце прямо во время поездки, после чего машина налетела на отбойник.

В результате аварии погиб водитель такси, двое пассажиров не пострадали.

В начале марта водитель и пассажирка такси пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы. Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом, мужчина от госпитализации отказался. Аварию на шоссе Энтузиастов спровоцировала автоледи на Nissan Qashqai, которая резко затормозила. Из-за этого столкнулись грузовой автомобиль и две легковушки.

ДТП Такси Машины Водители Москва
29 марта 2024, 22:32
Пропавшего неделю назад в Курской области ребенка нашли мертвым
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Тело 10-летнего мальчика нашли в болоте в деревне Чапли в Курской области. Ребенок пропал неделю назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

«В рамках поисковых мероприятий в деревне Чапли Курчатовского района Курской области обнаружили тело 10-летнего мальчика в болоте неподалеку от здания администрации сельского совета», - отметили в сообщении.

По предварительным данным, 22 марта во второй половине дня ребенок ушел на прогулку и не вернулся. Родители забили тревогу и обратились к правоохранителям за помощью.

Поисками мальчика занимались полицейские, кинологи, сотрудники МЧС и волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Школьника искали порядка 300 человек. Его тело нашли днем 29 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее в Новой Москве на насосной станции нашли тела двух мертвых новорожденных. На голове одного из них была рана.

Дети
29 марта 2024, 22:31
Оправдавшего теракт в «Крокусе» мигранта отправили в СИЗО
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Суд в Санкт-Петербурге заключил под страду на два месяца гражданина Таджикистана, которого подозревают в оправдании терроризма. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, гражданин Таджикистана Баходур Зухуров опубликовал в интернете заявления, оправдывающие теракт в «Крокус Сити Холле». Свои комментарии он оставил в Telegram-чате.

«Зухуров был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признал, в содеянном раскаялся», - уточнили в суде.

Суд арестовал подозреваемого до 26 мая.

Ранее в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в оправдании терроризма супругу бывшей главы «Новой Голландии» Николаю Конашенку. Его задержали в аэропорту Пулково за провокационные сообщения в соцсетях о теракте в «Крокусе».

К жительнице Липецка, оправдавшей теракт в ходе онлайн-стрима , пришли сотрудники полиции. На допросе женщина объяснила свои слова тем, что была пьяна, и выразила сожаление о сказанном.

Санкт-Петербург Суд Мигранты Терроризм СИЗО Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 21:41
ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье, который планировали трое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности.

«Задержали группу из трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить взрыв в одном из общественных мест на территории Ставропольского края», - указали в сообщении.

По данным ведомства, уголовное дело возбудили по статье «Террористический акт». По месту проживания фигурантов дела обнаружили части самодельного взрывного устройства и поражающие элементы.

Ранее силовики ликвидировали агента Украины , готовившего теракт в Бердянске.

Терроризм ФСБ Азия
29 марта 2024, 18:35
Силовики провели обыски в офисах криптобирж в Москва-Сити
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы в пятницу провести обыск в офисе криптобиржи Beribit в Москва-Сити. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы хотели бы предоставить нашим клиентам прозрачную и достоверную информацию о происходящем. В ходе проверки не обнаружили нарушений или оснований для санкций против платформы», - заявили в Beribit.

В криптобирже также отметили, что такие обыски являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии.

«Некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне событий в „Крокус Сити Холл“, которые никак не связаны с прошедшими мероприятиями», - подчеркнули в пресс-службе.

ТАСС сообщал, что силовики изъяли из офиса Beribit технику и оборудование. По данным Telegram-канала «112» , теракт в «Крокусе» был оплачен криптовалютой.

Ранее Следственный комитет заявил о связи подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холл» с украинскими националистами. Ведомство отмечало, что исполнители получили с территории Украины значительные средства в криптовалюте.

МВД РФ Криптовалюты Следственный комитет России

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