10 января 2024, 18:29

Водитель такси спас московскую пенсионерку от мошенников

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Московский таксист проявил бдительность и помог вернуть 86-летней женщине 400 тысяч рублей. Она попалась на мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, водитель такси рассказал полицейским, что получил заявку, по которой забрал у пожилой москвички сумку с вещами и крупной суммой денег. Заказ нужно было отвезти на другой адрес, но по дороге водитель заподозрил, что пенсионерку пытаются обмануть злоумышленники.

Правоохранители опросили женщину и подтвердили догадки таксиста: она действительно попалась на удочку телефонных мошенников. Как оказалось, преступники сообщили пенсионерке, что ее невестка якобы стала виновницей серьезного ДТП и предложили помочь решить вопросы с уголовным наказанием. Аферисты потребовали деньги за непривлечение родственницы к ответственности. После этого жительница столицы передала таксисту собранные 400 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось найти и задержать в Подмосковье 41-летнего заказчика, отправившего к потерпевшей за деньгами таксиста. Правоохранители выяснили, что мужчина участник мошеннической схемы. Против него возбудили уголовное дело.

В 2024 году в силу вступят новые правила возврата украденных мошенниками средств. Банки будут обязаны в течение 30 дней вернуть жертвам деньги, если перевод сделан на счет, находящийся в базе мошенников Центробанка.

Пенсионеры Мошенничество Москва
10 января 2024, 17:14
Глыба льда упала на женщину с крыши на западе Москвы
РИА «Новости»
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Столичный главк Следственного комитета России организовал доследственную проверку из-за падения на женщину льда с крыши дома на западе Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что 10 января с крыши дома на площади Победы на 52-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Следователи приступили к осмотру места происшествия для установления причин произошедшего.

Ранее в Люберцах мужчина погиб при сходе ледяного наста с крыши военкомата. Жена погибшего рассказала подробности о ЧП.

Следственный комитет России Москва
10 января 2024, 17:04
Трубу с горячей водой прорвало в ЖК на северо-западе Москвы
Телеканал «360»
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В жилом комплексе «Город на реке Тушино-2018» на северо-западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. О происшествии «360» рассказал один из местных жителей.

Прорыв трубы произошел в здании по адресу Волоколамское шоссе, дом 71, корпус 2, расположенном неподалеку от стадиона «Спартак». Кипятком затопило паркинг на цокольном этаже дома, помещение заволокло паром. О причинах произошедшего не известно.

Накануне в другом корпусе этого же ЖК прорвало трубу с холодной водой , которая залила лифтовые шахты, паркинг и кладовки. Жителям пришлось самостоятельно вычерпывать ее ведрами. При этом представители управляющей организации не реагировали на сообщение о потопе более двух часов.

Также сегодня потоп случился в сталинке на Кудринской площади. Высотку затопило, а представители жилищной компании больше часа не могли найти кран на стояке, чтобы перекрыть воду.

ЖКХ Москва
10 января 2024, 16:43
Беспилотник сбили над Волгоградской областью
РИА «Новости»
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Беспилотник сбили в небе над Волгоградской областью, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его комментарий опубликовала пресс-служба региона.

По словам Бочарова, вражеский объект сбили силы Минобороны. Обошлось без пострадавших, повреждения отсутствуют.

Беспилотники
10 января 2024, 15:55
Самый сильный подросток России погиб в автокатастрофе в Башкирии
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Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту погиб в автокатастрофе в Башкирии. Ему было 16 лет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Несовершеннолетний молодой человек, которого в 2019 году признали самым сильным подростком России, находился за рулем легкового автомобиля, заявил собеседник агентства.

По данным ГИБДД , авария произошла на 1356-м километре трассы М5 «Урал». Машина ВАЗ-2109, в которой находился подросток, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Renault Premium.

«В результате ДТП несовершеннолетнего водителя и его 14-летнего пассажира госпитализировали в больницу, 42-летний дальнобойщик не пострадал», - рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель «девятки» скончался спустя сутки в результате полученных травм.

Авария с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика ранее произошла в Предгорном округе Ставропольского края.

Жертвами ДТП стали восемь человек.

Башкирия Грузовики ДТП Машины Водители

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