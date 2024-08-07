07 августа 2024, 09:30

Водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом КамАЗа умер в реанимации

РИА «Новости»
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Водитель КамАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации Волгоградской области.

«Из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации», - уточнили власти.

После аварии в больнице остаются трое пострадавших.

ДТП Поезда Водители
07 августа 2024, 09:57
Автобус и грузовик устроили жесткое ДТП под Волгоградом
Прокуратура Волгоградской области
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На трассе в Михайловском районе Волгоградской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим в Москву, в ДТП пострадали 16 пассажиров и погиб 64-летний водитель. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что взяли расследование причин ЧП на контроль.

Авария произошла утром 7 августа на 783-м километре автодороги Р-22 «Каспий». В результате ДТП погиб запасной водитель, а 16 пассажиров, в том числе трое детей, обратились за медицинской помощью.

«Прокуратура проверит законность принятых решений по итогам процессуальной проверки», - подчеркнули в пресс-службе.

На место случившегося выехал межрайонный прокурор Михайловского района Петр Забродин.

В начале августа в Красноярском крае перевернулся туристический автобус. В ДТП пострадали 25 человек.

Грузовики ДТП Автобусы
07 августа 2024, 09:38
Самолет Владивосток — Петропавловск-Камчатский совершил аварийную посадку
РИА «Новости»
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Самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На борту лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии» находились 162 пассажира, никто из них не пострадал. Аварийная посадку пришлось выполнить по техническим причинам, указали в пресс-службе.

Прокуратура проведет проверку и оценит соблюдение обязательных требований при подготовке самолета к вылету.

Ранее в аэропорт вылета вернулся пассажирский борт «Аэрофлота» , следовавший из Антальи в Санкт-Петербург. Экстренную посадку пилотам пришлось совершить из-за технической неисправности.

Одна из пассажирок призналась журналистам, что очень испугалась и успела попрощаться с жизнью. По ее словам, экипаж не просил людей надевать кислородные маски и спасательные жилеты. Еще один пассажир рассказал, что лайнер трясло во время взлета.

Уральские авиалинии Самолеты Владивосток Дальний Восток
07 августа 2024, 02:36
Стала известна судьба пропавшего в Приморье легкомоторного самолета
Freepik
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Пропавший накануне в Приморском крае легкомоторный самолет потерпел крушение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЕДДС региона.

Самолет обнаружили в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа.

«Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется», - сообщили в едином диспетчерском центре.

Самолет BRISTELL RG вылетел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области. В районе Лысой горы в Приморье пилот перестал выходить на связь. На борту кроме пилота был один пассажир, спасатели не смогли обнаружить воздушное судно. СК возбудил уголовное дело из-за исчезновения самолета.

Приморье Авиакатастрофы Самолеты
06 августа 2024, 21:12
«Паника и шок». На станции метро «Дмитровская» отключился свет
РИА «Новости»
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ЧП произошло на станции метро «Дмитровская». Очевидец рассказал 360.ru, что на платформе на 10 минут выключился свет. Он прислал кадры, сделанные в периоды включения света.

По информации собеседника издания, отключение продолжалось около 10 минут, работало аварийное освещение.

«Находиться там в тот момент было ужасно на самом деле. У всех была паника, люди все в шоке. Все это продолжалось около 10 минут. Следующий рейс тоже был тревожным, вагоны ехали максимально медленно с остановками и кто-то орал», - рассказал участник событий.

Позже дептранс Москвы сообщил, что станция метро «Дмитровская» работает в штатном режиме.

Московский Метрополитен недавно отметил свое 89-летие. Самые увлекательные истории о столичной подземке собрал 360.ru.

Электричество Метро Москва

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