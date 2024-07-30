Водитель столкнувшегося с поездом КамАЗа проехал на красный свет

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Авария на перегоне Гремячая - Котельниково произошла по вине водителя КамАЗа. Он проигнорировал красный сигнал и врезался в электровоз, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

ЧП произошло 29 июля в 12:20, когда грузовик проезжал первый километр трассы Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск. Правоохранители выяснили, что мужчина за рулем грузовика нарушил правила дорожного движения.

«Водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», - подчеркнули в пресс-службе.

МВД подтвердило, что в результате аварии пострадали 52 человека. Версию о проезде на красный свет сразу после аварии озвучила администрация Котельниковского района. В РЖД заявили, что сигнализация на переезде работала исправно.

Водитель КамАЗа утверждал, что не успел затормозить перед поездом.