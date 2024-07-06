06 июля 2024, 15:44

Водитель снес коляску с двойней на переходе Челябинска

РИА «Новости»
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Разогнавшийся водитель кабриолета не успел затормозить на пешеходном переходе улицы Дзержинского в Челябинске и сбил коляску с двумя детьми. Пострадавших близнецов забрали прибывшие на место реанимационные бригады. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание 74.ru.

Собеседники уточнили, что одного ребенка в машину несли врачи. Второго на руках донесла мать.

В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска уточнили, что авария на переходе Дзержинского произошла в минувшую пятницу, 5 июля, около 20:00. В ведомстве подтвердили, что травмы получили два ребенка. Все обстоятельства аварии выясняют дорожные инспекторы.

Пьяный мигрант за рулем автомобиля сбил подростка в частном секторе Новосибирска на глазах у родителей мальчика. Мать пострадавшего юноши заявила, что увидела, как сын взлетел на воздух от удара.

По словам отца мальчика, водитель сначала пытался скрыться с места аварии , а когда у него отобрали ключи - стал кричать, что мальчика на капот ему бросили специально.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что за руль пьяный иностранец сел, даже не имея прав. В дело вмешался председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин, который потребовал начать уголовное производство по результатам проверки.

Дети ДТП Челябинск Водители
06 июля 2024, 16:44
Поиск выживших под завалами насосной станции начался в Волгограде
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Разбор завалов начался на месте разрушенной взрывом газа насосной станции Волгограда в поисках выживших людей. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, после обрушения неизвестно местонахождение трех человек.

«Предварительно, трое могут оставаться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде», - сказал собеседник агентства.

Обрушения Взрывы Россия
06 июля 2024, 16:40
Число отравившихся в Бурятии выросло до 70 человек
РИА «Новости»
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Медицинская помощь понадобилась 70 жителям бурятского города Гусиноозерска после отравления в местном заведении питания. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, у всех пострадавших выявили признаки острого гастроэнтерита средней степени.

В ведомстве добавили, что в больницу доставили 15 человек, из которых 10 - несовершеннолетние. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

Инфекционное отделение местной больницы развернуло дополнительные места для приема пациентов.

В республиканском управлении Роспотребнадзора заявили, что в ходе эпидемиологического расследования установили, что причиной вспышки отравления стали сальмонеллы. Их нашли в продукции предприятия общественного питания, занимающегося доставкой на дом. Работу заведения приостановили.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова ранее сообщала, что медицинская помощь понадобилась 56 жителям Гусиноозерска с симптомами острого гастроэнтерита неизвестной этиологии. Она подчеркнула, что в больницы попали 13 детей и пять взрослых.

Собственную проверку организовали следователи, которые забрали образцы продукции и провели осмотр столовой, откуда пострадавшие получили свою блюда.

Еда Здравоохранение Больницы Питание Роспотребнадзор Бурятия
06 июля 2024, 15:29
При обрушении насосной станции в Волгограде погибли два человека
Телеканал «360»
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В Волгограде на обрушившейся насосной станции произошел взрыв. Его жертвами стали два человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК.

«В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается», - подчеркнули в ведомстве.

Предварительной причиной случившегося в ведомстве назвали нарушения, допущенные при сварке.

Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. На месте происшествия продолжает трудиться следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются: по одной из рабочих версий, причиной инцидента могли стать нарушения при производстве сварочных работ, сообщает региональный СК.

Ранее пресс-служба предприятия, которому принадлежит насосная станция, сообщила о трех пострадавших при обрушении конструкции. Стоящий неподалеку от места ЧП девятиэтажный дом затрясся, но устоял.

Обрушения Взрывы
06 июля 2024, 14:58
Рабочий погиб в канализационном коллекторе Челябинска
РИА «Новости»
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Провалившийся в канализационный коллектор на строящейся набережной Челябинска рабочий погиб. Об этом со ссылкой на областной главк МЧС сообщило издание 74.ru. В ведомстве заявили, что тело мужчины до сих пор не достали.

Свидетели происшествия в беседе с журналистами отметили, что спасатели и медики прибыли на место с опозданием.

По словам собеседников, рабочего в трубу унес огромный напор воды. Коллеги провалившегося в яму мужчины только через несколько минут остановили работу насосной станции.

«Стали звонить в МЧС - дозвониться невозможно. Трубку сбрасывают, потом перезванивают и снова сбрасывают. Кое-как дозвонились, начали объяснять, что произошло», - рассказала свидетельница происшествия.

По ее словам, медицинская бригада приехала через 15 минут. Спасатели появились еще позже. О том, что рабочий умер, заявили его коллеги, которые спустились в коллектор и попросили о помощи в поднятии трупа.

В пресс-службе областного главка МЧС заявили, что на месте продолжается откачка воды силами пожарно-спасательного гарнизона. В региональном главке СК сообщили, что проверяют все обстоятельства происшествия.

В середине марта от взрыва газа в канализации погибли двое сотрудников коммунальных служб Хасавюрта. В республиканском главке СК заявили, что сдетонировала ацетиленовая газовоздушная смесь, которая скопилась в трубе. В ведомстве добавили, что погибшие работали с нарушением техники безопасности.

Спасатели МЧС РФ Челябинск

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