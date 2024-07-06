Водитель снес коляску с двойней на переходе Челябинска

Собеседники уточнили, что одного ребенка в машину несли врачи. Второго на руках донесла мать.

В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска уточнили, что авария на переходе Дзержинского произошла в минувшую пятницу, 5 июля, около 20:00. В ведомстве подтвердили, что травмы получили два ребенка. Все обстоятельства аварии выясняют дорожные инспекторы.

Пьяный мигрант за рулем автомобиля сбил подростка в частном секторе Новосибирска на глазах у родителей мальчика. Мать пострадавшего юноши заявила, что увидела, как сын взлетел на воздух от удара.

По словам отца мальчика, водитель сначала пытался скрыться с места аварии , а когда у него отобрали ключи - стал кричать, что мальчика на капот ему бросили специально.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что за руль пьяный иностранец сел, даже не имея прав. В дело вмешался председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин, который потребовал начать уголовное производство по результатам проверки.