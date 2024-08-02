Водитель съехал в реку Цыганку возле храма в Москве

В Пермском крае на перегоне Европейская — Усть-Тискос грузовик выехал на пути и столкнулся с поездом Новый Уренгой — Москва. Пассажиры не пострадали, травмы получил только водитель автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. <…> Схода подвижного состава нет. Повреждены внешние элементы локомотива и автомобиль», - сообщили представители перевозчика.

Пострадал водитель машины, так как электровоз зажал ее. Пассажира и локомотивной бригаде поезда медпомощь не потребовалась. Движение электричек № 6841 и № 6842 Европейская - Чусовская - Европейская от и до станции Бисер приостановили, а к месту аварии отправили восстановительный поезд.

Предварительную причину столкновения назвала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, когда выехал на пути, не убедившись в отсутствии поезда. Надзорное ведомство устроило проверку.

Крупная авария из-за выезда грузовика на пути произошла в Волгоградской области. КамАЗ проехал на красный свет и столкнулся с поездом № 491 Казань - Адлер на перегоне Гремячая - Котельниково. Пострадали 52 человека.

Авария произошла в 7:35 (05:35 по московскому времени) на перегоне Европейская - Усть-Тискос. Большегруз выехал на пути за пределами переезда. В этот момент к нему приближался поезд № 11 Новый Уренгой - Москва.

В Пермском крае на перегоне Европейская - Усть-Тискос грузовик выехал на пути и столкнулся с поездом Новый Уренгой - Москва. Пассажиры не пострадали, травмы получил только водитель автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.