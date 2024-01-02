Водитель сбил амурского тигра в Хабаровском крае и скрылся с места ДТП

В центре уточнили, что тигр находится в тяжелом состоянии. Специалисты оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

В начале ноября на трассе в Хабаровске автоледи заметила раненого тигренка. Судя по всему, животное сбила машина. Его доставили в Комсомольскую ветеринарную клинику. Власти региона решили, что после выздоровления тигренка отправят в один из зоосадов.

Московский зоопарк взял на реабилитацию найденного в Хабаровском крае тигра. У хищника, попавшего в капкан браконьеров, выявили перелом конечностей. Специалисты признали, что с такой травмой хищник в дикой природе не выживет, и оставили его в зоопарке.