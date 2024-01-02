02 января 2024, 09:56

Водитель сбил амурского тигра в Хабаровском крае и скрылся с места ДТП

Читайте нас в: Google Новости

Амурского тигра нашли на трассе в Хабаровском крае. Предположительно, хищника сбил автомобиль, виновник скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале зоозащитники центра «Амурский тигр».

В центре уточнили, что тигр находится в тяжелом состоянии. Специалисты оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

В начале ноября на трассе в Хабаровске автоледи заметила раненого тигренка. Судя по всему, животное сбила машина. Его доставили в Комсомольскую ветеринарную клинику. Власти региона решили, что после выздоровления тигренка отправят в один из зоосадов.

Московский зоопарк взял на реабилитацию найденного в Хабаровском крае тигра. У хищника, попавшего в капкан браконьеров, выявили перелом конечностей. Специалисты признали, что с такой травмой хищник в дикой природе не выживет, и оставили его в зоопарке.

ДТП Животные Водители
02 января 2024, 09:01
Двух актеров из сериала «Мир. Дружба. Жвачка» едва не зарезали в метро Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пассажир столичного метро набросился с ножом на актеров из сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Губарева и Федора Рощина. Нападение произошло на станции «Курская», сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, ссора между 20-летними артистами и 32-летним пассажиром произошла вечером 30 декабря. В какой-то момент мужчина выхватил нож и с криком «Убью!» бросился на Губарева и Рощина.

Молодым людям удалось сбежать от нападавшего. На помощь артистам пришли сотрудники МВД. Увидев правоохранителей, агрессор стал причинять себе вред.

Полицейские задержали злоумышленника. Оказалось, что это не первый случай, когда мужчина проявлял агрессию, угрожая ножом. Восемь лет назад он ударил в грудь ножом своего родственника, добавил источник Baza. Правоохранители выясняют мотив и обстоятельства нападения.

Ранее в Якутии зарезали молодого певца Александра Васильева, выступавшего под псевдонимом Alex Khan.

Поножовщины Актеры
02 января 2024, 08:40
Четырех человек эвакуировали из горящего дома на проспекте Мира в Москве
Читайте нас в: Google Новости
Утром 2 января в доме, расположенном на проспекте Мира в Москве, произошел пожар. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, огонь охватил квартиры на первом и втором этажах, а также межквартирные перекрытия между вторым и четвертым этажами. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из горящего дома четырех человек. В результате возгорания никто не пострадал. В 07:11 в МЧС сообщили о ликвидации пожара. К работам привлекли 101 специалиста, задействовали 29 единиц техники.

Накануне на Рублевском шоссе на территории горнолыжного комплекса загорелся ангар с горючим.

Пожары
02 января 2024, 05:04
Смертельное ДТП произошло в Новгородской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло вечером 1 января в Новгородской области. Об этом сообщило управление ГИБДД по региону в своем Telegram-канале.

В автомобиле 48 Renault Megane также ехали две девочки восьми и 13 лет. По данным ГИБДД, в результате аварии они не пострадали.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Санкт-Петербургом , а также пострадала восьмилетняя девочка.

По данным ведомства, авария произошла на трассе M-10 вблизи деревни Подберезье. Женщина-водитель автомобиля Kia Ceed не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с иномаркой Renault Megane, за рулем которой находилась 42-летняя автоледи. В результате аварии обе женщины погибли.

ДТП ГИБДД Женщины Иномарки Машины
02 января 2024, 03:34
Количество жертв землетрясений в Японии увеличилось до шести
Читайте нас в: Google Новости
Число погибших в результате нескольких землетрясений и цунами в японской префектуре Исикава увеличилось до шести. Такие данные опубликовало местное информационное агентство Kyodo со ссылкой на медиков.

Японский телеканал NHK сообщил о госпитализации 36 пострадавших от стихии. Однако точные данные по погибшим и раненным еще анализируются.

В городе Вадзима землетрясение разрушило 50 домов - в них находились люди. Позже в этом же населенном пункте неподалеку от популярной туристической улицы случился пожар.

В префектуре Тояма пострадали минимум 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, в Ниигате - количество пострадавших достигло 20, в префектуре Фукуи травмы получили шесть человек.

Землетрясение в Японии произошло в понедельник, 1 января. Было несколько толчков, и они спровоцировали цунами, которое сносило крыши домов, автомобили, корабли. Многие дома остались без электроэнергии.

Это землетрясение оказалось самым сильным в Японии с 1885 года. Впервые толчки более 7 баллов сейсмологи зафиксировали в 2018 году, сообщил сайт RT.

Пожары Землетрясения Корабли Япония Погода

Новости по теме