Водитель протаранил три машины в Москве и сбежал

ЧП произошло рядом с домом № 10 по улице Ротерта. На появившихся кадрах видно, что у автомобилей сильно разбит кузов. Официальные комментарии от МВД по факту случившегося пока не поступали.

Ранее в Москве автомобиль каршеринга столкнулся с бордюром и на высокой скорости влетел в припаркованные машины. Водитель попытался скрыться, но его задержали в нескольких сотнях метрах от места аварии.