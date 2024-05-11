Водитель-подросток погиб в столкновении с большегрузом на Кубани
В Краснодарском крае 14-летний подросток попал в смертельную аварию с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
ДТП произошло на 24-м километре автомобильной дороги Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк в субботу, 11 мая.
Правоохранители установили, что 14-летний водитель автомобиля Geely выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии несовершеннолетний житель станицы Новомышастовской скончался до приезда бригады медиков.
На месте работает следственная группа, правоохранители установят причины и обстоятельства смертельной аварии.
В четверг, 9 мая, смертельная авария произошла в Тюменской области. Автомобиль Toyota врезался в дерево на участке трассы Кулаково - Каменка в Тюменском районе, погиб 38-летний член волонтерской организации.