Водитель почти час нарезал круги на перекрестке в Татарстане

Читайте нас в:

На кадрах мужчина наматывал круги на перекрестке, мешая проехать другим автомобилистам. На сигналы сотрудников полиции нарушитель не реагировал, и они попытались догнать его пешком.

Когда водителя удалось задержать, он проявил агрессию.Медики приняли решение отправить его в больницу на обследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Женщина-водитель сбила четырех школьников в Волгограде , решивших перейти дорогу на перекрестке улиц Ополченская и Андреева. Дети получили травмы после наезда автомобиля Renault Duster, их госпитализировали.