Водитель почти час нарезал круги на перекрестке в Татарстане
Житель Альметьевска приехал на своем минивэне на перекресток улиц Фахретдина и Герцена и стал наворачивать по нему круги. Странное поведение привлекло внимание полицейских. Видео с места попало в распоряжение «360».
На кадрах мужчина наматывал круги на перекрестке, мешая проехать другим автомобилистам. На сигналы сотрудников полиции нарушитель не реагировал, и они попытались догнать его пешком.
Когда водителя удалось задержать, он проявил агрессию.Медики приняли решение отправить его в больницу на обследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Женщина-водитель сбила четырех школьников в Волгограде , решивших перейти дорогу на перекрестке улиц Ополченская и Андреева. Дети получили травмы после наезда автомобиля Renault Duster, их госпитализировали.