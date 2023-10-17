Водитель Peugeot насмерть сбил двух человек на остановке в Екатеринбурге
Автомобиль Peugeot въехал в остановочный комплекс на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. Два человека погибли, один пострадал, информировала пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
«Движение транспорта на данном участке ограничено, автоинспекторы регулируют поток», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, специалисты выяснит все причины аварии.
Екатеринбургским автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и следить за скоростью.
Ранее авария с двумя погибшими произошла в Кузбассе. Водитель Volkswagen Tiguanне справился с управлением и влетел в остановочный павильон, затем иномарку отбросило в болото. В результате ДТП автомобилист и пассажир погибли, еще одного человека госпитализировали.