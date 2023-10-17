Водитель Peugeot насмерть сбил двух человек на остановке в Екатеринбурге

Подросток ушел из дома с 200 тысячами рублей и погиб в Москве

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Тринадцатилетний подросток ушел из дома, взяв с собой 200 тысяч рублей наличными и два телефона. Спустя несколько часов его нашли мертвым. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, родители школьника проснулись в воскресенье около семи утра и обнаружили, что их сына нет дома. Обеспокоенные, они начали его искать и сразу же обратились в полицию.

Выяснилось, что из дома пропало 200 тысяч рублей. Также подросток забрал с собой мобильный телефон отца.

Тело ученика седьмого класса нашли около часа дня на пристройке 30-этажного здания. По одной из версий, мальчик рано утром отправился снимать контент для своих социальных сетей с использованием двух телефонов. Он вышел на карниз, случайно сорвался и погиб.

Ранее подростка избили двое школьников в Химках. Они попали под уголовное дело.