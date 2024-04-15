Водитель переехал сбитую другой машиной женщину в Петербурге

По предварительной информации, автомобиль Nissan Qashqai, которым управлял 40-летний водитель, наехал на перебегавшую вне пешеходного перехода дорогу петербурженку.

«Женщину отбросило на „встречку“, где на нее совершил наезд Toyota Avensis, под управлением 20-летнего водителя», - указали в сообщении.

Пострадавшей на вид около 40 лет. Ее личность сейчас устанавливается. Женщину госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Полицейские уже выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель автомобиля Honda сбил женщину и собаку, когда те вышли на утреннюю прогулку в Петербурге. После столкновения мужчина скрылся с места аварии. Петербурженка получила травмы, ее пес не выжил.