Водитель переехал сбитую другой машиной женщину в Петербурге
Легковушка сбила перебегавшую проезжую часть женщину в Санкт-Петербурге. После этого на нее наехал другой автомобиль, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, автомобиль Nissan Qashqai, которым управлял 40-летний водитель, наехал на перебегавшую вне пешеходного перехода дорогу петербурженку.
«Женщину отбросило на „встречку“, где на нее совершил наезд Toyota Avensis, под управлением 20-летнего водителя», - указали в сообщении.
Пострадавшей на вид около 40 лет. Ее личность сейчас устанавливается. Женщину госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Полицейские уже выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель автомобиля Honda сбил женщину и собаку, когда те вышли на утреннюю прогулку в Петербурге. После столкновения мужчина скрылся с места аварии. Петербурженка получила травмы, ее пес не выжил.