Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением на трассе в Подмосковье

Сотрудники полиции слаженно и четко действовали во время теракта в Дербенте, поэтому больших жертв среди гражданского населения удалось избежать. Об этом 360.ru рассказал очевидец нападения террористов.

Он отметил, что собирался вместе со знакомыми в тот день посетить концерт, но мероприятие сорвалось из-за теракта.

«Приехали, не знали, что там что-то происходит. Пострадал не сам я, а только мой автомобиль, он в плачевном состоянии. Мы его припарковали, вроде бы в безопасное место, так подумали. Оказалось, что прямо там, в горячей точке», - указал житель Дербента.

Мужчина увидел, как горит синагога. Через какое-то время на улицах раздались выстрелы, указал он.

«Прямо большой огонь охватил, пожар. Мы стояли и смотрели достаточно далеко. В этот момент резко началась перестрелка, жесткая», - объяснил очевидец.

Житель Дербента вспомнил, что при звуках выстрелов он вместе с друзьями побежал в другую сторону. По его словам, звуки стрельбы раздавались на протяжении двух часов.

«Сотрудники полиции сразу же первый бой приняли, получается, они нас своей спиной прикрыли, защитили. Благодаря тому, что они так быстро среагировали, удалось избежать больших потерь гражданских лиц», - заключил свидетель событий.

Он добавил, что самих террористов или раненых он не видел. Мужчина добавил, что из его близких во время теракта никто не пострадал.

Ранее террористы подожгли синагогу в Дербенте и открыли стрельбу на улицах города. В результате нападения боевиков погибли два сотрудника полиции , шесть правоохранителей получили ранения.