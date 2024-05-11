Водитель назвал причину падения автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге

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Источник канала уточнил, что сейчас следователи работают с водителем, он дает показания по делу. Днем ранее в компании офиса-перевозчика произошли обыски, правоохранители изъяли медицинские справки, документы о прохождении ТО, путевые листы и лицензии.

Автобус доставили на базу в Кингисепп Ленинградской области. Специалисты изучат его состояние и установят причины аварии.

Автобус рухнул в Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге днем 10 мая. Владельцы транспортного средства уверяли, что он был полностью исправным и прошел технический осмотр перед выездом.

По последним данным, в результате происшествия погибли семь человек.