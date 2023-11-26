Водитель насмерть сбил женщину на автобусной остановке в Саратове

Системы противовоздушной обороны перехватили пять беспилотных летательных аппаратов над четырьмя муниципалитетами Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Ночью силы ПВО Минбороны перехватили пять беспилотников над Подольским, Раменским, Одинцовским и Наро-Фоминским городскими округами», - написал он.

Воробьев отметил, что в трех случаях есть повреждения на земле.

«Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Руководители муниципалитетов на местах возглавят оперативные штабы и, где это необходимо, окажут помощь жителям. Прошу всех сохранять спокойствие», - добавил губернатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что украинские военные попытались провести массовую атаку дронами на Москву. Всего над территорией Московской, Брянской, Калужской и Тульской областей ликвидировали 11 беспилотников. Один из уничтоженных беспилотников врезался в многоэтажный дом в Туле , один из жильцов получил ранение.