Водитель на большой скорости сбил женщину в Санкт-Петербурге

Прохожий в Челябинске испугался лая маленькой собаки и бросился на ее хозяина, работающего дворником, с кулаками. Пострадавший от рук незнакомца Евгений рассказал «360», что получил удары по лицу и затылку. Сейчас мужчина почти восстановился, чувствует себя нормально, но носовое кровотечение беспокоило его несколько дней.

Собеседник издания сообщил, что подрабатывает дворником в доме, где живет. Соседи его хорошо знают, собаку Белянку тоже - она любит полаять, может тронуть человека лапой, но ни на кого не нападает, не кусает. Собака настолько маленькая, что ее можно носить в сумке, уточнил Евгений.

«У второго подъезда объявление открывал, чтобы выбросить, собаку попутно выгуливал. Она (собака - прим. ред.) территорию свою защищать любит, то есть на всех, кто мимо идет - лает. Мужчина проходил мимо - она на него гавкать. Я начал отзывать ее сразу же. Мужчина сначала игнорировал, она лапами его тронула. Он подумал, что укусила, взял глыбу ледяную, швырнул в нее, промахнулся», - рассказал о случившемся Евгений.

Драка из-за карманной собаки Молодой человек добавил, что сразу же отругал собаку, но прохожему тоже посоветовал реагировать на животное поспокойнее. Тот слушать не стал и кинулся на Евгения с кулаками.

Белянка была на руках у хозяина, когда незнакомец набросился на него со спины и пытался задушить собаку. Дворник спасал питомца, поэтому пострадал сам.

Заявление в полицию Евгений считает, что прохожий мог бы по-человечески разобраться в ситуации. Дворник отметил, что извинился бы за Белянку, объяснил, что собака не укусила, а только тронула мужчину за штанину лапой.

«Он с самого начала неадекватно себя повел, потому что начал швырять эту глыбу. Я поэтому так и сам среагировал», - добавил Евгений.

Дворник признался, что после ударов у него онемел нос, щека, болела голова, было помутнее, лаза закрывались.

«Заявление, конечно, написал. Вчера ходил на медэкспертизу, меня проверили. Результат пока еще не слышал. Ожидаю в ближайшие дни уже узнать решение. Сейчас я более ответственно отношусь к тому, чтобы с Белянкой ходить с поводком. Шлейку надеваю, если людей нет, бывает, отпущу, она побегает, но если снова гавкает на кого-то - снова на поводок. По сути, мужчина и меня научил, что собаку лучше все же на поводке держать», - заключил он.

Ранее москвич взломал дверь к соседям, украл и избил их собаку из-за громкого лая. Джек-рассел-терьера в критическом состоянии нашла прохожая, которая и отвезла пса в ветеринарную клинику.