06 февраля 2024, 22:48

Водитель на большой скорости сбил женщину в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге автомобиль Mercedes на большой скорости сбил пешехода и врезался в Suzuki. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД РФ по городу и области

Происшествие случилось 6 февраля в 18:10 на Пяти Углах рядом с домом 18 по Загородному проспекту. В результате ДТП сильно пострадала женщина, ее отправили в больницу в тяжелом состоянии. Пациентка переходила дорогу, когда ее сбила иномарка.

Также травмы средней тяжести получил 40-летний водитель Mercedes, его госпитализировали. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

В этот же день произошло еще одно ДТП в Ленинградской области. В Пушкине на перекрестке Октябрьского бульвара и Церковной улицы на тротуар вылетели две легковых машины и сбили пешехода.

Санкт-Петербург ДТП Женщины Иномарки Водители Mercedes
06 февраля 2024, 23:07
Несущая стена рухнула в аварийном доме в Ростове-на-Дону
Freepik
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В аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону по улице Черепахина, 160, обрушилась несущая стена. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

«Сегодня по адресу улица Черепахина, 160 произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки», - написал он.

По словам Логвиненко, в здании семь квартир общей площадью 220 метров, пять из них находятся в муниципальной собственности.

В декабре прошлого года дом признали аварийным, тогда в нем жило три семьи. Сейчас зарегистрированные жильцы аварийного дома могут подать заявление на выплату финансовой помощи.

Пострадавшее здание отключили от коммуникаций, к нему запретили подходить. Специалисты устраняют угрозы дальнейшего обрушения.

Ранее в Ростове-на-Дону обрушилась стена другого дома. Из здания эвакуировали 80 человек. Позже стало известно, что спасатели вытащили из квартир этого дома и домашних питомцев : 12 кошек, хомяка, собаку и ящерицу. Они вызволяли животных через окна.

Обрушения
06 февраля 2024, 20:25
Иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину в Ленинградской области
РИА «Новости»
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В Ленинградской области в Пушкине на перекрестке Октябрьского бульвара и Церковной улицы произошло ДТП. Там на тротуар вылетели два легковых автомобиля и сбили прохожую, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что 6 февраля днем машина Ford, поворачивая налево, врезалась в автомобиль Kia. Обе машины вынесло на тротуар, где стояла 71-летняя женщина и ждала, когда загорится зеленый сигнал светофора.

От удара пенсионерку перевернуло в воздухе и подбросило. Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Находившаяся в салоне Ford 31-летняя девушка также получила травмы. О ее самочувствии не уточняется.

Сотрудники полиции организовали проверку после ДТП. Все причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

Lexus также вылетел на тротуар на севере Москвы. Очевидцы также рассказали, что иномарка наехала на женщину. Однако сотрудники столичной Госавтоинспекции заявили, что пострадавших в аварии не было.

Ленинградская область ДТП
06 февраля 2024, 18:47
«Неприятный осадок». Прохожий побил дворника в Челябинске из-за собаки
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Прохожий в Челябинске испугался лая маленькой собаки и бросился на ее хозяина, работающего дворником, с кулаками. Пострадавший от рук незнакомца Евгений рассказал «360», что получил удары по лицу и затылку. Сейчас мужчина почти восстановился, чувствует себя нормально, но носовое кровотечение беспокоило его несколько дней.

Собеседник издания сообщил, что подрабатывает дворником в доме, где живет. Соседи его хорошо знают, собаку Белянку тоже - она любит полаять, может тронуть человека лапой, но ни на кого не нападает, не кусает. Собака настолько маленькая, что ее можно носить в сумке, уточнил Евгений.

«У второго подъезда объявление открывал, чтобы выбросить, собаку попутно выгуливал. Она (собака - прим. ред.) территорию свою защищать любит, то есть на всех, кто мимо идет - лает. Мужчина проходил мимо - она на него гавкать. Я начал отзывать ее сразу же. Мужчина сначала игнорировал, она лапами его тронула. Он подумал, что укусила, взял глыбу ледяную, швырнул в нее, промахнулся», - рассказал о случившемся Евгений.

Драка из-за карманной собаки Молодой человек добавил, что сразу же отругал собаку, но прохожему тоже посоветовал реагировать на животное поспокойнее. Тот слушать не стал и кинулся на Евгения с кулаками.

Белянка была на руках у хозяина, когда незнакомец набросился на него со спины и пытался задушить собаку. Дворник спасал питомца, поэтому пострадал сам.

Заявление в полицию Евгений считает, что прохожий мог бы по-человечески разобраться в ситуации. Дворник отметил, что извинился бы за Белянку, объяснил, что собака не укусила, а только тронула мужчину за штанину лапой.

«Он с самого начала неадекватно себя повел, потому что начал швырять эту глыбу. Я поэтому так и сам среагировал», - добавил Евгений.

Дворник признался, что после ударов у него онемел нос, щека, болела голова, было помутнее, лаза закрывались.

«Заявление, конечно, написал. Вчера ходил на медэкспертизу, меня проверили. Результат пока еще не слышал. Ожидаю в ближайшие дни уже узнать решение. Сейчас я более ответственно отношусь к тому, чтобы с Белянкой ходить с поводком. Шлейку надеваю, если людей нет, бывает, отпущу, она побегает, но если снова гавкает на кого-то - снова на поводок. По сути, мужчина и меня научил, что собаку лучше все же на поводке держать», - заключил он.

Ранее москвич взломал дверь к соседям, украл и избил их собаку из-за громкого лая. Джек-рассел-терьера в критическом состоянии нашла прохожая, которая и отвезла пса в ветеринарную клинику.

Собаки Челябинск Животные Мужчины Полиция
06 февраля 2024, 18:25
Lexus вылетел на тротуар на севере Москвы
РИА «Новости»
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Мужчина на красном Lexus вылетел на тротуар у дома № 88 на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным Telegram-канала Shot , за рулем находился 39-летний бизнесмен, владелец фирмы, занимающейся автомобильным тюнингом и аксессуарами. Он утверждает, что автомобиль просто занесло на скользкой дороге.

Очевидцы также рассказали , что иномарка наехала на женщину. Однако сотрудники столичной Госавтоинспекции заявили, что пострадавших в аварии не было. Они приступили к расследованию обстоятельств ДТП.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП в Новой Москве. Столичный дептранс показал на видео момент столкновения трех легковушек и трех грузовых автомобилей.

ДТП Дороги Иномарки Москва

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