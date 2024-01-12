12 января 2024, 08:43

Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле избил девочку и выкинул ее из автобуса

РИА «Новости»
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Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле напал на девочку-подростка и вышвырнул ее из автобуса. Об этом сообщило издание E1.

Девушка собиралась выйти на остановке и расплатилась с водителем. После того как у нее выпало несколько монет, мужчина пришел в ярость, накинулся с кулаками на несовершеннолетнюю и выкинул ее из транспорта. Водитель порвал девочке одежду и паспорт, из-за падения она ударилась головой. Мужчина вышел из автобуса и продолжил нападать на подростка, пока в конфликт не вмешались прохожие.

«Взрослый, крепкий мужик, подойдя к пассажирской двери, со всей силы схватил ее за шкирку, словно провинившегося котенка, после чего со всей дури швырнул с лестницы маршрутки», - рассказала очевидица.

Пострадавшая предположила, что у водителя проблемы с нервами. Она добавила, что мужчина во время поездки хамил пассажирам.

«Покрыл меня матом, избил, порвал мою куртку, сумку, испортил паспорт. <…> Я не ожидала, что он начнет распускать руки», - отметила девушка.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края водитель автобуса высадил несовершеннолетнюю девочку на трассе. Сотрудника транспортной компании отстранили от работы.

Урал Автобусы Водители
12 января 2024, 08:53
Таксистка на Урале спасла пенсионерку от мошенников
Unsplash
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Водитель такси в Снежинске Татьяна Широкова уберегла пенсионерку от мошенников. Всегда внимательная к клиентам водитель заподозрила неладное, когда в ее машину села взволнованная старушка с двумя огромными сумками, написал портал 74.ru.

Оказалось, что напуганная сообщением о пострадавшей в ДТП дочери, пенсионерка везла аферистам 1,8 миллиона рублей. Но Татьяна изменила маршрут и доставила ее в полицию.

«Оказалось, что люди, которые вызвали ей такси, сказали, что ее дочь сбила человека. Теперь ей нужно заплатить крупную денежную сумму», - рассказала Татьяна.

Услышав историю, водитель сразу поняла, что пожилую женщину хотят обмануть, поэтому она повезла ее к сотрудникам правоохранительных органов. В полиции пенсионерка написала заявление. Также Татьяна связалась с дочерью пострадавшей и попросила забрать ее из отделения.

Ранее водитель такси спас московскую пенсионерку от мошенников и помог ей вернуть 400 тысяч рублей. Случай оказался похожим: злоумышленники позвонили 86-летней женщине и сообщили, что ее невестка якобы стала виновницей серьезного ДТП. Аферисты потребовали деньги, чтобы родственница могла избежать наказания.

ДТП Женщины Такси Водители Полиция
12 января 2024, 06:32
Женщину госпитализировали после прорыва системы отопления на кухне в Новой Москве
РИА «Новости»
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Утром 12 января в Новой Москве в одной из квартир произошел прорыв системы отопления. От горячей воды и пара погибла собака и пострадали три человека, одного из них госпитализировали. Об этом сообщил источник «360».

О коммунальной аварии на улице Летчика Ульянина в поселении Внуковском стало известно в 04:10. На кухне квартиры второго этажа случился прорыв системы отопления. Горячая вода разлилась по квартире и потекла на улицу, поднялся плотный горячий пар.

Пострадали три человека, двое из них отказались от госпитализации. Женщину с ожогами второй степени доставили в Институт Склифосовского. Погибла собака семьи.

В Кабардино-Балкарии из-за взрыва петарды школьник остался без пальцев. По версии полиции, пиротехника не отвечала требованиям безопасности, а магазин нарушил закон - продал петарду ребенку младше 16 лет.

ЖКХ Отопление МЧС РФ Москва
12 января 2024, 04:42
Пьяный житель Гатчины полчаса истязал шестилетнюю падчерицу
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Правоохранители задержали в Гатчине Ленинградской области пьяного мужчину за истязание шестилетней падчерицы. Девочку госпитализировали с различными травмами, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Крики ребенка услышала соседка, девочка просила о помощи, а пьяный отчим грозил ее убить. Мужчина, который сожительствовал с мамой девочки, таскал ее за волосы, бил по лицу. Соседка вызвала полицию и позвонила собственнику квартиры, в которой проживала семья. Тот позвонил матери ребенка.

«Что я сделаю? Что, сейчас подорвусь?» - процитировал Telegram-канал слова матери из разговора с собственником.

Соседка рассказала, что мать приехала спустя 20 минут, следом за ней прибыли полицейские. Женщина оправдывалась, что уходила из квартиры на пять минут, а увечья ее дочь получила сама, сожитель ни в чем не виноват.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос о привлечении отчима к ответственности.

Жительница Красноуральска Свердловской области избила сына из-за конфеты. На мать мальчика пожаловалась бабушка, СК проводит проверку.

Дети Ленинградская область Семья Мужчины Полиция Избиения
12 января 2024, 04:40
Ребенка без обуви вывели на мороз в воспитательных целях в Екатеринбурге
Freepik
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Мальчика, гуляющего в одних носках, заметили в Солнечном районе Екатеринбурга. Очевидцы сообщили, что ребенок гулял с собакой, рядом шла мать, об этом написало издание Е1.

Босого мальчика заметили накануне примерно в 20:40. Идущая рядом мать кричала на мальчика из-за собаки, выражаясь при этом нецензурными словами. Женщина «воспитывала» сына из-за того, что он долго выгуливал собаку и у нее мерзли лапы. Мальчик плакал и боялся, что у него «ноги отпадут», на что мать отвечала, что он «просто заболеет».

«Для чего мы тебе ее подарили, чтоб ты угробил ее?» - привела слова женщины очевидица.

Выяснилось, что мать вывела сына в одних носках на мороз в воспитательных целях. Мальчик прошел без обуви около 15 метров. Местные жители обратились в правоохранительные органы.

Екатеринбуржца Евгения с пятилетней дочкой выгнали из поезда Приобье - Екатеринбург на мороз из-за отсутствия бумажной версии паспорта. Проводника не устроила электронная версия в госуслугах.

Дети Женщины Собаки Екатеринбург

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