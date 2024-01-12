Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле избил девочку и выкинул ее из автобуса

Девушка собиралась выйти на остановке и расплатилась с водителем. После того как у нее выпало несколько монет, мужчина пришел в ярость, накинулся с кулаками на несовершеннолетнюю и выкинул ее из транспорта. Водитель порвал девочке одежду и паспорт, из-за падения она ударилась головой. Мужчина вышел из автобуса и продолжил нападать на подростка, пока в конфликт не вмешались прохожие.

«Взрослый, крепкий мужик, подойдя к пассажирской двери, со всей силы схватил ее за шкирку, словно провинившегося котенка, после чего со всей дури швырнул с лестницы маршрутки», - рассказала очевидица.

Пострадавшая предположила, что у водителя проблемы с нервами. Она добавила, что мужчина во время поездки хамил пассажирам.

«Покрыл меня матом, избил, порвал мою куртку, сумку, испортил паспорт. <…> Я не ожидала, что он начнет распускать руки», - отметила девушка.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края водитель автобуса высадил несовершеннолетнюю девочку на трассе. Сотрудника транспортной компании отстранили от работы.