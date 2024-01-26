Водитель маршрутки в Белгородской области потерял управление, съехал в кювет и умер

Авария произошла 26 января около 06:10 на 87-м километре автодороги. По предварительной версии, 60-летний водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет. Он умер на месте от полученных травм. Пострадали шесть пассажиров из 11.

«Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. <…> Госавтоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии», - сообщила полиция.

В Санкт-Петербурге автобус на полной скорости выехал на тротуар и сбил несколько человек. Очевидец рассказал «360» , что пострадавших увезли в реанимацию. Четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция связала аварию с состоянием здоровья водителя.

На трассе Белгород - Шебекино - Волоконовка съехал в кювет маршрутный автобус Ford Transit с 11 пассажирами. Один человек погиб, сообщило Управление МВД России по Белгородской области.