Водитель маршрутки протаранил фонарный столб в Подмосковье

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Авария произошла около 13:00 на 34-м километре трассы М-7 в Богородском округе. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в световую опору. «В результате аварии пострадали находившиеся в транспорте девять человек, среди которых девочка 2014 года рождения», - отметили в ведомстве.

Пострадавших с разными травмами госпитализировали. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Во вторник, 26 сентября, еще одна авария произошла в Москве. На Большой Семеновской улице машина столкнулась с такси. Из-за удара последний автомобиль перевернулся на крышу.

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