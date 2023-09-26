Водитель маршрутки протаранил фонарный столб в Подмосковье
В Подмосковье водитель машрутки врезался в световую опору. Пострадали девять пассажиров, в том числе подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла около 13:00 на 34-м километре трассы М-7 в Богородском округе. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в световую опору. «В результате аварии пострадали находившиеся в транспорте девять человек, среди которых девочка 2014 года рождения», - отметили в ведомстве.
Пострадавших с разными травмами госпитализировали. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить все обстоятельства ДТП.
Во вторник, 26 сентября, еще одна авария произошла в Москве. На Большой Семеновской улице машина столкнулась с такси. Из-за удара последний автомобиль перевернулся на крышу.
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