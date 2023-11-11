11 ноября 2023, 12:20

Водитель легковушки сгорел в своей машине на Урале

«ВКонтакте»
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Легковой автомобиль с водителем внутри сгорел в городе Верхняя Пышма Свердловской области утром в субботу, 11 ноября. Об этом сообщили очевидцы, приславшие кадры с пожаром в сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во ВКонтакте.

На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило переднюю часть автомобиля.

Издание E1.Ru уточнило, что пожар произошел на улице Красных Партизан. Местные жители заявили, что в машине погиб муж девушки, которая живет в одном из домов. Сейчас все ищут очевидцев и записи с видеорегистраторов.

В пресс-службе областного главка МЧС журналистам сообщили, что информация о пожаре поступила в 04:40. Прибывшие на место спасатели увидели горящий автомобиль Lada Priora. Общая площадь распространения огня составила один квадратный метр. Пламя потушили за четыре минуты. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники.

Областной главк Следственного комитета пока не прокомментировал случившееся.

Пожары МЧС РФ
11 ноября 2023, 13:11
Причастных к сходу вагонов грузового поезда ищут в Рязани. Объявлен план «Перехват»
Telegram
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План «Перехват» объявили в Рязани после ЧП со сходом вагонов грузового поезда, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, в городе начали розыск возможных организаторов аварии.

Территорию места происшествия оцепили, на месте работают саперы - они обследуют железнодорожные пути на предмет возможного наличия самодельных взрывных устройств, добавил собеседник Mash.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются более 250 железнодорожников , сообщала ранее МЖД. Для работ задействовали восстановительный поезд. Еще два должны прибыть на место в скором времени. По данным на 11:40, специалистам удалось поднять три вагона.

По данным МЖД, в общей сложности с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Это произошло около 07:12.

«Причина - незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта», - подчеркнули в компании.

В результате ни машинист, ни его помощник не получили травм. На движение пассажирских и пригородных поездов авария не повлияла.

План «Перехват» объявили в Рязани после ЧП со сходом вагонов грузового поезда, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала , в городе начали розыск возможных организаторов аварии.

Поезда
11 ноября 2023, 12:33
Администрация Коломны сообщила о последствиях ликвидации беспилотника
РИА «Новости»
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После ликвидации беспилотника в Коломне никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. Об этом со ссылкой на администрацию городского округа сообщило РИА «Новости».

О перехвате украинских БПЛА вечером 10 ноября сообщало Минобороны. По данным ведомства, около 23:00 дежурные средства ПВО сбили два дрона над территориями Московской и Смоленской областей.

Telegram-канал Baza и несколько местных пабликов писали о звуках взрывов в Коломне. На это позже указали в Сети и местные жители.

По их словам, сначала в Коломне прозвучал «громкий хлопок, потом пошло большое облако дыма».

Коломна Беспилотники
11 ноября 2023, 12:32
Кровля холодильного склада вспыхнула в Самарской области
Пресс-служба МЧС
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Здание холодильного склада загорелось в Тольятти утром в субботу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь распространился на 300 квадратных метрах кровли. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали пламя за 18 минут с учетом пути.

В результате ЧП никто не пострадал, погибших нет. К ликвидации последствий привлекли 66 человек и 21 единицу техники.

Пожары МЧС РФ
11 ноября 2023, 12:06
Более 250 рабочих задействовали на месте схода грузовых вагонов в Рязанской области
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Московская железная дорога задействовала более 250 человек для ликвидации последствий на месте схода с путей грузовых вагонов в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

«Уже задействовали свыше 250 человек, в ближайшее время прибудут еще около 50 железнодорожников. На месте ЧП работает восстановительный поезд, еще два на подходе. Три вагона у подняли», - указали в сообщении.

В МЖД отметили, что в результате аварии машинист поезда и его помощник не пострадали.

Утром в субботу, 11 ноября, стало известно о сходе 19 вагонов грузового поезда на перегоне Рыбное - Блокпост, «360» показывал эксклюзивные кадры с места происшествия. Причиной аварии с рельсов назвали постороннее вмешательство.

Московская транспортная прокуратура по факту ЧП начала проверку на соблюдение требований законодательства в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта.

РЖД Поезда

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