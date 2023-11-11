Водитель легковушки сгорел в своей машине на Урале
Легковой автомобиль с водителем внутри сгорел в городе Верхняя Пышма Свердловской области утром в субботу, 11 ноября. Об этом сообщили очевидцы, приславшие кадры с пожаром в сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во ВКонтакте.
На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило переднюю часть автомобиля.
Издание E1.Ru уточнило, что пожар произошел на улице Красных Партизан. Местные жители заявили, что в машине погиб муж девушки, которая живет в одном из домов. Сейчас все ищут очевидцев и записи с видеорегистраторов.
В пресс-службе областного главка МЧС журналистам сообщили, что информация о пожаре поступила в 04:40. Прибывшие на место спасатели увидели горящий автомобиль Lada Priora. Общая площадь распространения огня составила один квадратный метр. Пламя потушили за четыре минуты. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники.
Областной главк Следственного комитета пока не прокомментировал случившееся.