Водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе в Пятигорске

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По информации ведомства, происшествие случилось в четверг на пересечении улиц Украинская и Разина. Водитель наехал на несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу.

«С тяжелыми травмами в больницу доставлены 12-летний мальчик и девятилетняя девочка, учащиеся одной школы. У девочки перелом бедра, мальчик находится в реанимации», - написали в публикации госавтоинспекции.

За рулем сидел 26-летний мужчина. За последние два года его четыре раза привлекали за нарушение правил дорожного движения.

Ранее водитель иномарки насмерть сбил человека и оставил его на обочине дороги. Речь идет о 54-летнем жителе поселка Шушары Ленинградской области. Против него возбудили уголовное дело, автомобилист получил восемь лет колонии