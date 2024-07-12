12 июля 2024, 04:23

Водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе в Пятигорске

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Водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе в Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, происшествие случилось в четверг на пересечении улиц Украинская и Разина. Водитель наехал на несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу.

«С тяжелыми травмами в больницу доставлены 12-летний мальчик и девятилетняя девочка, учащиеся одной школы. У девочки перелом бедра, мальчик находится в реанимации», - написали в публикации госавтоинспекции.

За рулем сидел 26-летний мужчина. За последние два года его четыре раза привлекали за нарушение правил дорожного движения.

Ранее водитель иномарки насмерть сбил человека и оставил его на обочине дороги. Речь идет о 54-летнем жителе поселка Шушары Ленинградской области. Против него возбудили уголовное дело, автомобилист получил восемь лет колонии

Дети ДТП Водители Пятигорск
12 июля 2024, 05:32
Двое взрослых и ребенок погибли в аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
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Три человека погибли в ДТП на пункте взимания платы в Ростовской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

«Одиннадцатого июля в 21:20 на 803 километре автодороги М-4 „Дон“, Чертковский район, на пункте взимания платы произошло ДТП, в результате которого погибли три человека», - написали в публикации ведомства.

По неуточненной информации, водитель «Газон Некст» не справился с управлением и столкнулся с Lada Granta. Вторая машина продолжила ехать по инерции и столкнулась с автомобилями Haval, Kia Rio и Kia Ceed. В итоге погиб шофер Lada Granta и двое пассажиров этой машины, один из которых был ребенком.

Сейчас на месте ЧП работают полицейские, они устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее ребенок погиб в ДТП с газелью в Дагестане. Авария случилась в Дербентском районе недалеко от села Куллар. Маршрутка столкнулась с иномаркой, которая выехала на встречную полосу для обгона.

Дети ДТП
12 июля 2024, 01:21
Нижегородский тракторист умер после укуса шершня
Unsplash
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Тракторист-машинист агрофирмы «Металлург» умер после укуса шершня. Об этом сообщила Нижегородская трудовая инспекция в своем Telegram-канале.

ЧП произошло 10 июля в полдень, когда 46-летний тракторист выполнял работы по раскатке сена на поле в Выксунском городском округе. Мужчину укусил шершень.

«После укуса работник потерял сознание, а прибывший на место фельдшер констатировал смерть тракториста», - сообщили в инспекции.

В ведомстве заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Энтомологи рассказали, в каких случаях шершни жалят человека и как уберечься от насекомых. Эксперты утверждают, что шершни и осы никогда сами не нападают на человека, только защищаются.

Мужчины Насекомые
12 июля 2024, 00:32
В Казани рабочие объявили забастовку после избиения их коллеги начальником
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В Казани строители объявили забастовку после избиения коллеги. По их словам, в этом виновен генеральный директор производственно-строительного объединения «Казань» Равилем Зиганшиным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

ЧП, по данным журналистов, произошло на стройке у моста «Миллениум».

Зиганшин, заявили бастующие, избил машиниста башенного крана из-за его опоздания на работу. Рабочие объявили забастовку и потребовали от бизнесмена извинений и выплаты компенсации.

«В марте Зиганшин сбил на внедорожнике пенсионерку, но дело закрыли. А по мнению налоговой, он не доплатил в казну 87 миллионов», - подчеркнули авторы публикации.

Между тем, по словам представителей Зиганшина, дело развивалось другим образом. Они уверяют, написало издание inkazan.ru , что один из строителей напал на бизнесмена после того, как тот сделал ему замечание по поводу курения на рабочем месте рядом с пожароопасными материалами.

Ранее в Краснодарском крае группа мигрантов, распивавшая алкоголь у Вечного огня, набросилась на подростков после того, как они им сделали замечание о недопустимости такого поведения.

Казань Строительство Россия Избиения Забастовки
12 июля 2024, 00:22
Пропавшего три дня назад грибника нашли в Калининградской области
Пресс-служба МЧС
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В Калининградской области нашли пропавшего три дня назад мужчину. Поисками занимались сотрудники Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда, кинологи МЧС России и волонтеры, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Калининградской области 65-летний житель отправился в лес за грибами и пропал. <…> Обследовав более 60 квадратных километров с помощью беспилотников и на квадроциклах, мужчину нашли вблизи болота Целау», - сообщили спасатели.

Найденного грибника на квадроцикле вывезли из леса и передали медикам. Мужчина заявил, что чувствует себя прекрасно.

В конце июня в Подмосковье спасатели вывели из леса троих заблудившихся грибников. Две женщины и один пожилой мужчина не смогли самостоятельно выбраться из чащи.

Спасатели Волонтеры Мужчины Грибы

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