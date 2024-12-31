31 декабря 2024, 19:18

Водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом в Ленобласти

РИА «Новости»
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В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля во Всеволожском районе Ленинградской области пострадали шесть человек, сообщило издание 78.ru со ссылкой на компанию-перевозчика. Водитель легковушки погиб.

Автобус, который курсирует между проспектом Просвещения в Санкт-Петербурге и населенными пунктами области, попал в аварию рядом с деревней Лупполово. Два человека оказались в больнице, остальным госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе пожарно-спасательной службы муниципального образования Агалатовское уточнили, что среди госпитализированных после аварии есть ребенок. Кроме того, в результате столкновения погиб один человек - водитель легковушки, которая загорелась после удара.

Фотографии с места аварии опубликовала прокуратура Ленинградской области. В ведомстве отметили, что в аварию попали автобус № 436 и легковой автомобиль Datsun. После столкновения пассажирский транспорт опрокинулся на бок, а автомобиль охватило пламя. В ведомстве добавили, что проведут проверку для оценки всех обстоятельств аварии.

Ленинградская область ДТП Автобусы
31 декабря 2024, 19:48
Бастрыкин потребовал доклад об избиении приамурского гинеколога
РИА «Новости»
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Нападением ревнивого мужа пациентки на врача-гинеколога в городе Сковородино Амурской области заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщила пресс-служба ведомства, он потребовал представить доклад с результатами организованной проверки.

«Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ по Амурской области Станиславу Белянскому доложить о ходе процессуальной проверки», - отметили в пресс-службе.

По данным регионального СК, на гинеколога напал муж пациентки , которая приходила на осмотр. Мужчина обвинил медика в том, что тот обесчестил супругу, и дважды ударил его в лицо.

Глава администрации округа Сковородино Алексей Прохоров уточнил, что от рук ревнивца пострадал 60-летний врач, который отдал медицине 40 лет жизни. По его словам, пострадавший сейчас находится на лечении в районной больнице.

Врачи Избиения Следственный комитет России
31 декабря 2024, 16:38
Уехавшие в Таиланд на заработки россияне попросили помощи у дипломатов
Global Look Press
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Больше 10 россиян, уехавших в Таиланд на заработки, направили коллективную жалобу на московского бизнесмена в посольство России. Они рассказали Telegram-каналу Mash, что получают угрозы за то, что отказались работать на предпринимателя.

По словам заявителей, в 2018 году мужчина по имени Алексей открыл школу плавания на Пхукете и стал набирать в нее сотрудников. Россиянам он гарантировал солидную зарплату и оформление рабочей визы в азиатской стране, однако обещаний не выполнил.

Сотрудники стали покидать компанию. В ответ на это Алексей отобрал у некоторых из них паспорта, других избил, еще нескольким испортил имущество.

Одной из бывших инструкторов школы плавания пришлось нанять охрану, потому что женщина получала угрозы от экс-босса. В посольстве России ответили, что бизнесмена еще в мае депортировали из Таиланда. Но, как утверждают россияне, они продолжают видеть Алексея на острове почти каждый день.

Пострадавшие обратились в полицию, сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию.

Ранее россиянина с просроченной на четыре года визой задержали в Таиланде. Он бродяжничал и просил у прохожих еду на острове Панган. Местные жители пожаловались на мужчину в полицию.

Таиланд
31 декабря 2024, 15:41
Авария с двумя автобусами произошла на севере Москвы
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Днем 31 декабря на севере Москвы столкнулись два автобуса. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Авария произошла около 12.30 в районе Западное Дегунино на Ижорской улице, неподалеку от дома № 6.

Врезались автобусы 270 и 673-го маршрутов, которые принадлежат коммерческому перевозчику ООО «Трансавтолиз». Обошлось без пострадавших. Подробности ДТП теперь устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на востоке столицы случилась авария с такси , в которой пострадали трое детей. Семилетний ребенок, находившийся в одной из машин, получил ушиб головы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что москвичам стоит быть внимательнее на дорогах 1 и 2 января 2025 года. В столице ожидается гололед.

ДТП Автобусы Москва
31 декабря 2024, 11:59
Трех пострадавших при крушении самолета в Актау россиян выписали из больниц
РИА «Новости»
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Среди россиян, которые пострадали в авиакатастрофе в Актау, трое остаются в тяжелом состоянии. Еще трех человек выписали из больниц, сообщили в Минздраве.

«Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния», - отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Лечение в стационарах, добавил он, продолжают шесть человек. Состояние трех пострадавших медики до сих пор оценивают как тяжелое.

«Еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести», - сказал Кузнецов.

Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек. В течение 30 дней правительственная комиссия Казахстана по расследованию причин крушения озвучит предварительные выводы о случившемся.

Минздрав Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау

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