Водитель квадроцикла погиб, не справившись с управлением в Подмосковье

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Предположительно, водитель не справился с управлением, и квадроцикл перевернулся. Мужчина скончался на месте. Источник сообщил, что дорога была пустая и хорошо освещенная.

«У квадроцикла не было номеров. Дорога там асфальтобетонная, разметки нет, но есть фонари. Было сухо, не скользко», - рассказал собеседник издания.

Причина ДТП пока неизвестна, на месте аварии работают оперативные службы. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

В Перми автомобиль сбил пешеходов , переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Девушка погибла на месте, юношу увезли в больницу с многочисленными травмами. Полиция оперативно разыскала водителя, который после ДТП скрылся с места происшествия.