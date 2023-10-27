27 октября 2023, 18:39

Водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку в Москве

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Мужчина на Audi сбил 13-летнюю девочку улице Михневская в Москве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 37-летний водитель иномарки совершил наезд на девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее госпитализировали.

Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление причин дорожной аварии.

Почти 390 детей пострадали в ДТП в Москве с начала года. Большая часть происшествий происходила в вечернее время. Лишь 29 (7,5%) детей использовали в одежде световозвращающие элементы.

Помимо этого, с начала года в Москве пресекли более 44 тысяч нарушений при перевозке детей.

ДТП Москва 2023
27 октября 2023, 23:31
Легковушка влетела на дорожный разделитель в Одинцове
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Легковой автомобиль попал в ДТП на Минском шоссе в Одинцовском городском округе. Видео с места аварии оказалось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, машина угодила на разделитель и протаранила дорожный знак. После ДТП у автомобиля сильно повредилась передняя часть.

Официальной информации по поводу аварии пока не поступало. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Одинцово ДТП
27 октября 2023, 22:14
Стрельба произошла в кафе на севере Москвы
Freepik
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Неизвестные утроили стрельбу в кафе «Мангал» на Михайловской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

«С места преступления скрылись три человека. Они сели в „Делимобиль“», - уточнил он.

Сейчас подозреваемых разыскивают. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают полицейские.

По данным Telegram-канала «112» , трое мужчин зашли в кафе на Михалковской улице и выстрелили в гостя. После этого они скрылись на каршеринге. Пострадавшего госпитализировали.

Стрельба Каршеринг Москва 2023
27 октября 2023, 21:36
Подросток в Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по борьбе
РИА «Новости»
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Десятиклассник из города Карталы Челябинской области скончался после того, как посетил тренировку по борьбе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

«Следственными органами в Карталах устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего», - указали в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , 26 октября подросток вернулся домой в десятом часу вечера после тренировки по борьбе. Дома старшеклассник потерял сознание, родители вызвали ему скорую помощь. Школьника доставили в больницу, где врачи диагностировали у него кому неясной этиологии, написали авторы канала. Через несколько часов подросток скончался.

Тренер Сергей Ермаков сообщил изданию 74.ru , что юноша занимался у него чуть больше месяца. По словам мужчины, у десятиклассника случилось кровоизлияние в мозг, но точную причину пока не установили.

Ермаков сказал, что школьник ушел с тренировки в нормальном состоянии. Ударов по голове на занятии подросток не получал, так как в этот день отрабатывали только борьбу, отметил тренер.

«Удушающие приемы на это не влияют, кровоизлияния происходят только при сильном ударе», - сообщил Ермаков.

По данным 74.ru, после смерти старшеклассника следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ученик пятого класса скончался на уроке физкультуры в Красноярске. Мальчик потерял сознание, прибывшие в школу сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Дети Челябинская область Школьники Следственный комитет России
27 октября 2023, 20:42
Автобус и легковушка устроили аварию в центре Москвы
Телеканал «360»
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Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на Таганской улице в центре Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, в ДТП пострадали два человека.

По словам собеседника, столкновение произошло на проезжей части. Автобус от удара отбросило в столб. По предварительным данным, пострадал один человек в салоне. Его забрали на скорой.

ДТП Москва 2023

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