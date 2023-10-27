Водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку в Москве

По информации ведомства, 37-летний водитель иномарки совершил наезд на девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее госпитализировали.

Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление причин дорожной аварии.

Почти 390 детей пострадали в ДТП в Москве с начала года. Большая часть происшествий происходила в вечернее время. Лишь 29 (7,5%) детей использовали в одежде световозвращающие элементы.

Помимо этого, с начала года в Москве пресекли более 44 тысяч нарушений при перевозке детей.