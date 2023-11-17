Водитель иномарки сбежал после массового ДТП в центре Москвы

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В массовом ДТП столкнулись Hyundai IX35, Porsche Cayenne, Chery Tiggo и Mazda CX-5. Авария произошла напротив домов 7-9 по улице Краснопрудной. Из автомобиля Hyundai разлилось топливо, сообщил источник издания.

В результате ЧП пострадали два человека, они получили травмы легкой степени и от госпитализации отказались. На месте аварии работают пожарные и скорая помощь. Разлитое топливо убрали с дороги.

По информации источника, водитель одного из автомобилей покинул место происшествия и сбежал. Спасатели вызвали следственную группу по происшествию.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Новой Москве в поселении Марушкинское. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.