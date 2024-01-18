Водитель иномарки протаранил остановку в Челябинске, есть пострадавшие

Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки на улице Белинского в Екатеринбурге, сообщил E1. Издание обратило внимание, что днем ранее рядом с этом же домом внезапно умер мужчина, когда очищал свою машину от снега.

Информация о гибели девушки утром 18 января появилась в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Тело обнаружили местные жители. Погибшая была в зимних ботинках, но без верхней одежды. Предположительно, она по неизвестной причине могла выпасть из окна, указал E1.

Издание обратилось за комментарием в региональное управление СК.

В минувшую среду, 17 января, рядом с этой же многоэтажкой скончался мужчина. Ему резко стало плохо, когда он чистил машину от снега.

По информации Ura.ru , проходившие мимо люди пытались помочь водителю. Один из прохожих делал непрямой массаж сердца до приезда скорой. Но спасти человека не удалось.