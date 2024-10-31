31 октября 2024, 06:26

Водитель иномарки погиб в ДТП с рейсовым автобусом на Алтуфьевском шоссе в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись иномарка и рейсовый автобус. Погиб водитель легковушки. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Авария произошла в четверг, 31 октября, около 05:39 на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Череповецкой. Столкнулись иномарка Volvo и рейсовый автобус. В результате аварии скончался водитель легкового автомобиля. В автобусе людей не было.

Ночью в Москве прошел сильный снег с дождем.

Столичный Дептранс предупреждал о водителей о том, что утром выезжать нужно только на зимней резине или использовать общественный транспорт.

«В городе идет снег с дождем. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП», - напоминали в Дептрансе.

Накануне вечером микроавтобус и легковушка столкнулись на 36-м километре Киевского шоссе. Пострадал водитель Mercedes-Benz Sprinter.

ДТП Автобусы Иномарки Водители Москва
31 октября 2024, 07:20
СК подтвердил взрыв газа в пятиэтажном доме в Черкесске
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В Сети появилась информация о взрыве газа в жилом доме в городе Черкесск Карачаево-Черкесской Республики. Информацию о происшествии подтвердили 360.ru в региональном главке СК.

«Да, произошел. Данных пока никаких нет, мы еще туда не выехали», - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Telegram-канала Shot, взрыв произошел в районе четвертого или пятого этажа жилого дома ранним утром. Под завалами, предварительно, могут находиться люди. Разрушена часть крыши, повреждения получили несколько квартир. Из пятиэтажки эвакуировали свыше 50 человек.

По данным регионального главка МЧС , в результате взрыва газа погиб один человек. Спасатели ликвидируют последствия происшествия. К работам привлекли 67 человек и 22 единицы техники.

Газ Взрывы Квартиры
31 октября 2024, 03:57
«Пристреливал тепловизор». Охотник случайно застрелил девушку на Урале
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Охотник застрелил 18-летнюю девушку в Байкаловском районе, сообщил источник сайта kp.ru. Выяснилось, что выгуливавшую собаку жительницу села Краснополянское убил местный охотник — он перепутал ее с косулей.

По данным источника, девушка была не одна, а со своим 18-летним другом. Охотник произвел несколько выстрелов, и одна из пуль угодила в живот пострадавшей. Ее госпитализировали, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли - она скончалась поздно вечером 29 октября в отделении реанимации Байкаловской ЦРБ. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Фигурантом по делу проходит 42-летний охотник. Он рассказал, что накануне вечером пристреливал тепловизор и увидел стадо косуль. В них он произвел три выстрела из охотничьего карабина „Вепрь“. Однако за животных охотник принял людей», - добавил источник сайта kp.ru.

Несколько дней назад 15-летний подросток устроил расправу над членами своей семьи в США. Он расстрелял родителей, двух братьев и сестру. Выжила 11-летняя девочка - она вовремя притворилась мертвой.

Охотник застрелил 18-летнюю девушку в Байкаловском районе, сообщил источник сайта kp.ru. Выяснилось, что выгуливавшую собаку жительницу села Краснополянское убил местный охотник - он перепутал ее с косулей.

Урал Убийства Стрельба
30 октября 2024, 20:32
«Она что, напишет отчет?» Разведчик — о финской собаке-шпионе в Мурманской области
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Финская собака-шпион с GPS-трекером  в Мурманской области не передавала никаких разведданных. Устройство на животном лишь регистрировало его маршрут, объяснил 360.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«А собака по возвращению, она что, напишет отчет? GPS-трекер регистрировал всего лишь ее маршрут. А так я себе представляю, как заходит в кабинет к начальнику финской разведки собака, встает на задние лапы, прикладывает правую к уху и говорит: „Разрешите доложить о результатах разведпохода“», - пошутил эксперт.

По его словам, животное не могло собирать какую-либо информацию.

«Финская собака, у нее трекер, она, значит, по сути, свободно гуляющая. <…> Как ты будешь использовать для получения разведданных? Телекамеру ему на спину навесишь? Техника нужна для сбора данных. А если там GPS-трекер и все…», - сказал Тимошенко.

Собак использовали во времена Великой Отечественной войны, напомнил полковник.

«Мы использовали собак, которые несли на себе заряд взрывчатки и сбрасывали его под танком, а то и сами там оставались и подрывались. Это было. Раненых вытаскивали - было. <…> Я не знаю случая, чтобы на собаку навесили какой-то разведаппарат и отпустили бы куда-нибудь. Собака же должна не просто бегать, а иметь цель», - заключил эксперт.

Лайку со шпионской гарнитурой задержали 30 октября на территории военного городка у границы с Финляндией. На животном был GPS-трекер с антенной. Питомца передали разведчикам.

Разведка Финляндия Мурманская область
30 октября 2024, 18:27
Живодеру из Клина избрали меру пресечения
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Суд запретили определенные действия мужчине, привязавшему собаку к машине в деревне Пустые Меленки под Клином и протащившему животное по селу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

Накануне 72-летнего пенсионера заметили в селе с мертвой черной собакой, привязанной за шею к бамперу автомобиля. Очевидец происшествия предупредил его о будущих проблемах, но мужчина только огрызнулся в ответ и уехал.

Сын пенсионера рассказал 360.ru, что его отец не убивал собаку , а нашел ее уже мертвой и просто хотел отвезти хозяевам. На охоту, по его словам, пожилой мужчина давно не ходит и даже сдал оружие в правоохранительные органы.

Тем не менее, против жителя села возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Клин Уголовное дело Собаки Машины Полиция Живодеры

Новости по теме