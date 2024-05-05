Водитель иномарки погиб из-за столкновения с КамАЗом в Татарстане

В результате ДТП погиб водитель иномарки 1996 года рождения. По предварительным данным, Mercedes на большой скорости влетел в грузовик дорожной службы «Обстоятельства ДТП выясняются», - подчеркнули в пресс-службе.

Госавтоинспекция МВД также обратилась к водителям и напомнила о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.

Ранее массовое ДТП произошло в Таганском районе Москвы. Утром у светофора на Нижегородской улице столкнулись сразу три иномарки: Kia, Hyundai и Mercedes. В результате аварии пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация. По предварительным данным, инициатором аварии был водитель Mercedes, который находился в нетрезвом состоянии. По информации источника, разлива топлива и возгорания не было.