Водитель иномарки перепутал педали и протаранил дверь в подъезд в Новосибирске

Авария произошла во дворе многоэтажного дома на улице Ватутина. Когда пожилая семейная пара выходила на улицу, с парковки напротив подъезда выезжала Toyota Highlander. Машина застряла в снегу и рвалась вперед, но потом резко сменила направление и на большой скорости сдала назад - прямиком в подъездную дверь.

Женщина вышла первой и приняла удар на себя. Иномарка прижала ее к смятой металлической двери подъезда. Супруг пенсионерки подошел к водительской двери и стал стучать по ней. Только тогда водитель отъехал вперед и деблокировал 68-летнюю пострадавшую.

По информации канала, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель заявил правоохранителям, что он перепутал педали.

В селе Каменка под Новосибирском на парковке многоквартирного дома устроили перестрелку. Криминалисты изъяли гильзы от травматического оружия.