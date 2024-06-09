09 июня 2024, 16:47

Водитель и трое детей погибли в машине самарского каршеринга в ДТП с автобусом

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Столкновение каршерингового автомобиля с припаркованным автобусом привело к гибели водителя арендованного транспортного средства и трех его несовершеннолетних пассажиров в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что авария произошла рано утром в воскресенье, 9 июня.

«Водитель арендованного автомобиля допустил столкновение с припаркованным на ночь автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе три несовершеннолетних пассажира», - заявили в пресс-службе.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На место происшествия выехали криминалисты для установления всех обстоятельств аварии.

Региональная прокуратура уточнила, что столкновение машины и стоящего автобуса произошло на Батайской улице. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам прокуратура примет меры реагирования.

Сотрудник свердловского ГАИ сбил питбайк с двумя подростками в Новоуральске. По данным ведомства, правоохранитель пытался остановить нарушителей, выехавших на скользкую дорогу. Но требованию прекратить движение подростки не подчинились.

Дети Прокуратура РФ ДТП Россия Автобусы Машины Водители Каршеринг Следственный комитет России
09 июня 2024, 16:04
Сотрудник ГАИ протаранил байк с двумя детьми в Свердловской области
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Сотрудник ГАИ врезался в питбайк с двумя несовершеннолетними в Новоуральске Свердловской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Региональное управление Госавтоинспекции подтвердило информацию о ДТП. Авария произошла на Объездном шоссе 8 июня. Сотрудник ГАИ увидел, что двое детей едут на байке по скользкой дороге, и начал их преследовать. Мальчики не остановились, в результате автомобиль столкнулся с питбайком, и юные водители вылетели из него.

Представитель ГАИ Свердловской области Галина Кравченко отметила, что ГАИ проводит проверку по факту аварии.

Ранее водитель иномарки наехал в Невском районе Санкт-Петербурга на пятилетнего ребенка, который катался на роликах. Мальчик выехал на проезжую часть на улице Белышева, водитель не успел затормозить и сбил его. Ребенка доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Еще одна авария произошла в Приморском районе города - пьяный водитель сбил школьника , который переходил дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. По данным МВД, мужчина уже имел судимости.

Дети ДТП Дороги Свердловская область Водители
09 июня 2024, 12:48
Тело пропавшего британского телеведущего нашли в Греции
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Спасатели обнаружили, предположительно, тело британского британского теле- и радиоведущего Майкла Мосли рядом с пещерой на греческом острове Сими. Об этом сообщила телекомпания «Би-би-си».

Труп мужчины находился неподалеку от скалы к северо-востоку от деревни Педи. В ближайшее время экстренные службы проведут официальное опознание.

Об исчезновении Мосли стало известно еще 5 июня, заявление в полицию подала его супруга. По одной из версий, мужчине могло стать плохо, после чего телеведущий рухнул в воду.

Мосли наиболее известен своими телевизионными программами, в том числе «Поверьте мне, я доктор» и подкастом Just One Thing на BBC Radio 4. Последние десять лет он трудился ведущим, режиссером документальных фильмов, журналистом и писателем, появлялся в эфире BBC One в шоу The One Show и ITV This Morning.

Ранее стало известно о смерти звезды «Моей прекрасной няни» в Греции.

Великобритания Греция
09 июня 2024, 11:31
Пожар в квартире на севере Москвы потушили на 15 «квадратах»
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Специалисты МЧС оперативно ликвидировали возгорание в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.

«Произошло возгорание в одной из квартир жилого дома на площади 15 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали наши ближайшие подразделения», - указали в МЧС.

Пожарные спасли одного человека. По данным ведомства, никто из жителей дома не пострадал. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что из окон идет густой черный дым.

«С вышележащих этажей спасен один человек. Сведения о пострадавших не поступали», - добавил собеседник 360.ru.

Ранее источник рассказал, что из горящего здания эвакуировали 10 человек. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Пожары МЧС РФ Москва Квартиры
09 июня 2024, 11:05
Мошенники убедили жителя Томска перевести им два миллиона рублей
РИА «Новости»
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Житель Томска взял в банке кредит и перевел полученные деньги телефонным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Злоумышленник позвонил мужчине и представился ему сотрудником оператора связи. Мошенник рассказал своей жертве, что срок действия его сим-карты заканчивается, а также убедил продиктовать персональные данные и назвать код из СМС-сообщения.

Житель Томска выполнил эти «рекомендации», после чего ему позвонили якобы из банка. «Банковский служащий» заявил мужчине об оформленном на его имя кредите, для аннуляции которого необходимо взять еще один займ и перевести средства на «безопасный счет».

Томич поверил мошенникам и в течение недели перевел им более двух миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге обманули знаменитого ученого и академика РАН. Ему позвонила женщина, которая попросила зарегистрировать все патенты в новом приложении «Русская Википедия». Мужчина продиктовал ей код из СМС-сообщения, после чего с его счетов похитили 1,9 миллиона рублей.

Банки Кредиты Мужчины Деньги

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