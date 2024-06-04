04 июня 2024, 14:53

Водитель и три пассажира минивэна погибли в ДТП на уральской трассе

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Легковой автомобиль с водителем и тремя пассажирами столкнулся с очищавшей дорогу машиной подрядной организации на 83-м километре трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом. В результате аварии на месте погибли четыре человека, трое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что автомобиль Toyota врезался в ехавшую в попутном направлении дорожную технику, выполнявшую необходимые работы.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три его пассажира скончались на месте происшествия, еще три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», - заявили в пресс-службе.

Водителей призвали отказаться от проезда по этому участку трассы, так как там уже скопилась пробка. Сотрудники ДПС организовали объезд по обочине дороги.

Журналисты издания Е1 уточнили, что в аварию попал микроавтобус, зарегистрированный в сервисе Bla-Bla-Car, где водители ищут попутчиков. По данным издания, владелец транспортного средства регулярно совершал поездки между крупнейшими уральскими городами.

С редакцией связалась падчерица погибшего водителя. Она подтвердила, что мужчина подрабатывал частным извозом, а постоянно работал на екатеринбургском заводе сварщиком.

Один из бывших пассажиров погибшего водителя в беседе с журналистами назвал владельца микроавтобуса неадекватным. Он пояснил, что в минувшее воскресенье, 2 июня, также отправился в поездку в Челябинск, и на выезде из города машина попала в аварию. Сегодня на этом же микроавтобусе должен был ехать его знакомый, но отменил бронь.

Еще одна смертельная авария с участием микроавтобуса произошла в селе Мугай Алапаевского района Свердловской области в минувший понедельник, 3 июня. По данным Госавтоинспекции, Volkswagen врезался в стоявшую на «аварийке» на проезжей части «Оку». В результате столкновения погибла пассажирка легкового автомобиля.

ДТП Дороги Машины
04 июня 2024, 16:02
Тюменского рабочего заживо перемолол конвейер на заводе
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Сотрудник Винзилинскоого завода керамических стеновых материалов в Тюмени погиб во время смены. Мужчину зажало между дном приемного бункера и конвейером. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Начальник цеха признал, что не проверил рабочее место и допустил к работам оператора технологических установок на участок. По данным суда, требования охраны труда при эксплуатации оборудования на предприятии нарушили - вращающиеся части ленточного конвейера были без ограды.

«Мужчина погиб на месте происшествия в результате тупой сочетанной травмы шеи, туловища, конечностей и головы с развитием механической асфиксии», - указали в пресс-службе.

Сотрудник, который попал в конвейер, находился в трезвом состоянии. Суд назначил 29-летнему мастеру смены год и шесть месяцев лишения свободы условно.

Ранее московские рабочие оставили удлинитель с оголенным проводом в подъезде дома на Первомайской улице. В результате из-за этого умерла пенсионерка - она задела металлические перила при подъеме коляски, и женщину убило током.

Тюмень Суд Работа Заводы
04 июня 2024, 14:34
Самолет «КрасАвиа» выкатился за пределы ВВП в аэропорту Диксон
РИА «Новости»
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Прилетевший из Норильска самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Диксон в Красноярском крае. На борту находились 23 человека, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что Ан-26 принадлежит авиакомпании «КрасАвиа». Самолет выполнял нерегулярный чартерный рейс из Норильска.

Около 16:00 по местному времени самолет сел в аэропорту Диксон, а после выкатился за пределы ВВП. Сейчас сотрудники надзорного ведомства устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Также специалисты начали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, заключили в пресс-службе.

Авиация
04 июня 2024, 12:40
«На нем ни царапины не было». Москвич упал из окна 14-го этажа в корзину для кондиционера
РИА «Новости»
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Молодой человек сорвался вниз из окна 14-го этажа одного из корпусов ЖК «Лучи» на Производственной улице в Москве. Парню несказанно повезло, потому что он угодил в корзину для кондиционеров этажом ниже, «с небес на землю» его спустили сотрудники МЧС. Подробностями ЧП в комментарии 360.ru поделилась очевидица случившегося.

Операцию по спасению мужчины из затруднительного положения развернули в ночь на 1 июня. Выпал он из окна 14-го этажа, скорее всего, из-за элементарной неосторожности - по словам женщины, молодой человек был очень пьян. Когда его спасли, даже толком не мог говорить.

«Когда он упал вниз, очень удачно получилось, что оказался в ящике, где должен был стоять кондиционер, но устройства в нем не было. Мужчине повезло. Только благодаря двум железкам на дне этой корзины он задержался и не полетел вниз», - пояснила собеседница 360.ru.

Застрявшего в корзине человека заметил сосед, который в этот момент вышел покурить на балкон, продолжила она. Мужчина крикнул, чтобы тот держался, а сам вызвал МЧС. Супруга соседа в общедомовом чате также сообщила о ЧП, попросив о дополнительной помощи.

«Четвертый подъезд, с 14-го на 13-й этаж упал, где кондиционер, надо спасти парня, вылез через окно со стороны двора. Мой муж пошел его спасать, но, видимо, нужна еще помощь», - написала она.

Прибывшие на место специалисты спасли парня. Причем, как ни удивительно, молодой человек не получил никаких травм.

«На нем ни царапины, ничего. Просто был очень пьяный, даже говорить толком не мог, его потом отвезли в отдел полиции. Что было потом, не знаю, может быть, направили в вытрезвитель. Но сейчас он уже дома, целый и невредимый», - добавила очевидица.

Лично с этим мужчиной местная жительница не знакома. По ее словам, она проживает в другом корпусе ЖК, поэтому подробностей о спасенном не знает.

Москва
04 июня 2024, 08:25
Охранявшую «Крокус» фирму лишили лицензии
РИА «Новости»
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В апреле частное охранное предприятие «Крокус профи» лишили лицензии. По номеру телефона его предполагаемого офиса перестали принимать звонки, сообщило РИА «Новости».

ЧОП «Крокус профи» занималось охраной концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где 22 марта произошел теракт. Компания работала много лет - в 2019 году лицензирующий орган предоставил сведения о продлении срока разрешения. Последнюю информацию о компании в фискальные органы предоставили 10 марта 2023 года.

По информации агентства, 24 и 25 апреля, то есть через месяц после теракта, налоговые органы зафиксировали отзыв лицензии. Данные системы «БИР-Аналитик» показали, что теперь у ЧОП «Крокус профи» нет разрешения. В «Крокус Сити Молл» дежурили охранники без опознавательных знаков, а по юридическому адресу предприятия не ответили на звонки.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов заявлял, что охрана не могла справиться с вооруженными автоматами людьми. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что сотрудники ЧОП несли дежурство без оружия и спецсредств , но это не противоречило закону.

Красногорск Терроризм Бизнес Теракт в «Крокусе»

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