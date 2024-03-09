Водитель и пассажирка такси пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы

Пострадали 25-летний водитель и 22-летняя пассажирка такси. Водитель от госпитализации отказался, а девушку отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом.

Об аварии стало известно около 09:40. Она случилась в районе дома № 38. Две полосы движения перекрыли.

Утром 9 марта в Свердловской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль - в результате погибли две женщины. Авария произошла на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск Березовского района. Peugeot вылетел на встречную полосу и врезался в Fiat. Жертвы - водитель и пассажирка Peugeot. Водителя и двух пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.