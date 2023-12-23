Водитель и пассажир погибли в ДТП на МКАД

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По данным источника «360», Great Wall после столкновения перелетел через бетонное ограждение на другую сторону МКАД и загорелся.

После ликвидации возгорания в автомобиле обнаружили тела водителя и пассажира. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Правоохранители перекрыли по одной полосе с внешней и внутренней стороны. На месте также работают сотрудники экстренных служб.

По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и столкнулся с автомобилями «Газель» и Great Wall. В результате аварии погибли водитель и пассажир пикапа.

Прокуратура Западного административного округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба ведомства.