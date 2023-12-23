Водитель и пассажир погибли в ДТП на МКАД
Авария произошла на 49-м километре внешней стороны МКАД. В ДТП с тремя автомобилями погибли два человека, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».
По данным источника «360», Great Wall после столкновения перелетел через бетонное ограждение на другую сторону МКАД и загорелся.
После ликвидации возгорания в автомобиле обнаружили тела водителя и пассажира. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.
Правоохранители перекрыли по одной полосе с внешней и внутренней стороны. На месте также работают сотрудники экстренных служб.
По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и столкнулся с автомобилями «Газель» и Great Wall. В результате аварии погибли водитель и пассажир пикапа.
Прокуратура Западного административного округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба ведомства.