07 ноября 2024, 09:21

Водитель Cherry умер за рулем и влетел в стену Гагаринского тоннеля в Москве

Читайте нас в: Google Новости

Водитель, который протаранил утром 7 ноября стену в Гагаринском тоннеле, умер за рулем еще до того, как произошло ДТП. Подробности аварии сообщили в столичной Госавтоинспекции.

ДТП на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле произошло сегодня около 06:20.

По предварительным данным мужчине, 1981 года рождения, стало плохо за рулем и он скончался до столкновения, уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. В дептрансе ранее предупредили, что в районе ДТП скопилась пробка на четыре километра.

07 ноября 2024, 08:45
ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных из ИК в Амурской области
Читайте нас в: Google Новости
Данные о двух сбежавших из ИК в Амурской области осужденных не соответствуют действительности. Публикации об этом уже опровергли во ФСИН, сообщил РБК.

В ведомстве уточнили, что двое осужденных не явились в исправительный центр, они задержаны.

Ранее о побеге осужденных сообщил Shot. По информации источника Telegram-канала, беглецы были осуждены на принудительные работы. Они сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе.

Одному из них 25 лет. Второму 21 год, уточнил собеседник Shot.

Тюрьмы
07 ноября 2024, 08:33
Водитель влетел в стену Гагаринского тоннеля в Москве. ДТП собрало пробку на 4 км
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В Таганском районе Москвы машина врезалась в стену тоннеля. Об аварии сообщили в столичном дептрансе.

Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Гагаринского тоннеля. По данным источника 360.ru, водителя автомобиля заблокировало в салоне.

Из-за случившегося в районе ДТП образовалась пробка длиной четыре километра.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - уточнили в дептрансе.

Москвичей и гостей столицы попросили продумывать пути объезда.

ДТП Дептранс Москвы Москва
07 ноября 2024, 08:16
Женщина упала на рельсы на станции МЦД «Щербинка»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Молодая женщина упала под поезд на станции МЦД «Щербинка». О происшествии утром 7 ноября сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, пострадавшей около 30 лет. У нее выявили перелом свода черепа, сочетанные травмы. Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу в Коммунарке.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Больницы Поезда Москва
07 ноября 2024, 06:30
Огонь охватил 8 гаражей на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
На северо-востоке Москвы произошел пожар в гаражном массиве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей около 02:48. Возгорание произошло в Алтуфьевском районе на улице Бибиревская. Огонь охватил восемь гаражей. В одном из них загорелись автомобиль, личные вещи и мебель.

Пожарные локализовали возгорание на площади в 150 квадратных метров. Специалистам предстоит выяснить причины распространения огня.

Пожары Москва

Новости по теме