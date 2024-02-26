26 февраля 2024, 08:26

Водитель автобуса в мороз высадил оплатившего проезд ребенка в Кемерове

Pxhere
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В Кемерове водитель рейсового автобуса высадил оплатившего проезд мальчика за то, что тот не имел при себе справки из школы о льготном проезде. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра СК России.

В Кузбассе установилась холодная погода. Столбик термометра опускался до -40 градусов. Это не помешало водителю высадить школьника из рейсового автобуса.

«Водитель <…>, несмотря на низкую температуру воздуха, высадил из транспортного средства 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, так как у того не было справки со школы, подтверждающей право на льготный проезд», - указали в ведомстве.

У мальчика также не было дополнительных пяти рублей, которые он должен был заплатить из-за отсутствия справки из школы. Из-за этого ребенку пришлось добираться до дома пешком.

Региональное следственное управление организовало процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

Школы Автобусы Водители
26 февраля 2024, 08:41
Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли в Подмосковье
РИА «Новости»
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Пропавшую 15-летнюю школьницу 19 февраля в Новосибирске нашли в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС.

«Сейчас решается вопрос о доставлении и передаче девочки законным представителям», - подчеркнули правоохранители.

Об исчезновении несовершеннолетней стало известно 19 февраля. Девочка жила вместе с родителями в Заельцовском районе. Она ушла из дома в салон красоты и не вернулась. 21 февраля по факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.

Ранее тело пропавшей почти два месяца назад девочки нашли в Псковской области.

Уголовное дело Дети
26 февраля 2024, 08:04
«Неожиданно резко нажал на газ». Уральцы — о сбившем ребенка мужчине на снегоходе
Unsplash
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В Нижнем Тагиле на лыжной базе СК «Уралец» мужчина на снегоходе въехал в толпу отдыхающих и сбил трех человек, в том числе четырехлетнего ребенка. Очевидцы рассказали сайту E1.ru, как произошла авария.

В Нижнем Тагиле на лыжной базе СК «Уралец» мужчина на снегоходе въехал в толпу отдыхающих и сбил трех человек, в том числе четырехлетнего ребенка. Очевидцы рассказали сайту E1.ru , как произошла авария.

«В какой-то момент он, стоя на месте у полевой кухни, неожиданно резко нажал на газ! Сначала он наехал на маленькую девочку со снегокатом, затем влетел в толпу, снес стойку с мангалом, сломав ее», - сказал один из уральцев.

По его словам, девочка не получила серьезных травм, но сильно испугалась. Другой очевидец заявил, что кроме ребенка под снегокат попали две женщины. К месту происшествия вызвали скорую помощь. Одну из пострадавших отпустили после осмотра, другую унесли на носилках с подозрением на перелом шейки бедра.

По версии третьего участника гуляний, мужчина перепутал педали газа и тормоза.

ГИБДД Свердловской области сообщила, что причиной аварии стали неисправность снегохода - заклинила ручка газа - и небезопасная скорость. По версии инспекции, мужчина 1961 года рождения потерял управление и сбил женщину 1998 года рождения. Она получила травму ноги, но отказалась от госпитализации. Началась проверка.

В Ярославской области произошла смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового авто. Погибли трое.

Урал Дети Свердловская область
26 февраля 2024, 07:37
Крупный пожар в промзоне Подольска полностью ликвидировали
Пресс-служба МЧС России по Московской области
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Возгорание на улице Большая Серпуховская в Подольске ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.

Подольск Пожары МЧС РФ
26 февраля 2024, 06:53
Открытый огонь на складах «Леруа Мерлен» в Артеме потушили
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В Артеме загорелись склады торговой сети «Леруа Мерлен». Площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали и начали разбор конструкций, сообщило Главное управление МЧС России по Приморскому краю.

Информация о возгорании поступила 26 февраля в 10:55 (03:55 по московскому времени). Горели изнутри два отдельно стоящих склада гипермаркета с утеплителем. К приезду первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению привлекли 45 специалистов и 10 единиц техники.

Огонь локализовали на площади 700 квадратных метров, а в 13:27 (06:27 по московскому времени) ликвидировали открытое горение. Специалисты занялись разбором и проливкой конструкций. По предварительной информации, никто не пострадал.

Пожары

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