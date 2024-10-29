29 октября 2024, 00:54

Водитель автобуса в Костроме зажал дверьми голову школьницы и поехал дальше

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Водитель автобуса в Костроме зажал дверью голову 11-летней девочке и поехал дальше вместе с ребенком. Об этом рассказала мама юной пассажирки в беседе с 360.ru.

По ее словам, сейчас самочувствие девочки не очень хорошее. Ей защемило плечевой отдел.

«Был поток народа, который выходил, она выходила следом и взяли двери и закрылись, да еще и поехал [автобус]. Кричали все [водителю], чтобы дверь открыл. Он то ли не слышал, то ли чего, и поехал с защемленным ребенком на ходу», - рассказала женщина.

После происшествия с мамой девочки не связывались ни водитель, ни его начальство. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении.

Как заявили в Информационном центре СК России, председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Похожая история случилась в июне. Тринадцатилетняя новосибирка получила травмы в автобусе после того, как водитель зажал дверью ее ногу.

Уголовное дело Дети Россия Автобусы Водители Следственный комитет России
29 октября 2024, 00:34
В ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске произошла перестрелка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Красногорске в ЖК «Изумрудные холмы» произошла стрельба. Об этом рассказали местные жители, написал Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, они слышали не менее пяти выстрелов. По информации Telegram-канала, группа молодых людей пыталась убежать от другой группы, которая открыла по ним огонь.

На место происшествия выехали экстренные службы. По информации пресс-службы полиции Подмосковья, конфликт произошел около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

В Пушкино 26 октября в центральном парке произошла массовая драка со стрельбой. В потасовке участвовали несколько человек, один из которых начал палить из травматического пистолета. Посетители покинули парк, на место стрельбы приехала полиция и Росгвардия.

Красногорск Драки Стрельба Полиция
28 октября 2024, 23:28
Толпа цыган зверски избила полицейского в Туле из-за замечания
Читайте нас в: Google Новости
Компания хулиганов напала на сотрудника полиции в Туле. Об этом сообщил представитель МВД в беседе с 360.ru.

По данным ведомства, происшествие случилось на улице Галкина. Среди участников конфликта оказался один сотрудник правоохранительных органов. После драки три человека госпитализировали. В отдел доставили трех правонарушителей, полицейские проводят проверку.

Как сообщил Telegram-канал Mash , речь идет о потасовке между цыганами и местным полицейским. По данным канала, толпа из 12 человек напала на него после того, как мужчина сделал им замечание из-за распития алкоголя в общественном месте.

По данным журналистов, нападавшие живут в таборе в микрорайоне Плеханово.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП. На них видно, как несколько человек собрались вместе и начали активно жестикулировать.

Ранее иностранец насмерть забил пожилого сотрудника московской АЗС. Полиция уже задержала подозреваемого, он пребывал в России нелегально.

Драки Мужчины Полиция Цыганская диаспора
28 октября 2024, 23:24
Бытовки загорелись на стройплощадке в Москве
Читайте нас в: Google Новости
Пожар разгорелся на стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве. Пресс-служба МЧС России сообщила, что горят 12 бытовых помещений на площади 150 квадратных метров.

«Сотрудники МЧС России вынесли из соседних бытовок 10 газовых и три кислородных баллона», - сообщили в ведомстве.

Расследование причин пожара взяла на контроль Тушинская межрайонная прокуратура. Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте пожара координирует зампрокурора Кирилл Поддубровский.

В ночь на понедельник в Москве загорелась крыша многоэтажного дома. Пожарные локализовали возгорание на 350 квадратных метрах. Пострадавших нет.

Пожар разгорелся на стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что горят 12 бытовых помещений на площади 150 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Москва
28 октября 2024, 10:55
Работу 59 подпольных оружейных мастерских пресекли в России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в 39 регионах России 124 человека, причастных к незаконным модернизации и сбыту оружия. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

Мастерские располагались в разных регионах от Севастополя до Сахалина, от Санкт-Петербурга до Ингушетии. В общей сложности из оборота изъяли 333 единицы огнестрельного оружия, почти 300 килограммов взрывчатки, 123 электродетонатора и свыше 633 тысяч патронов разных калибров.

Также правоохранители пресекли работу 59 подпольных мастерских. В ФСБ также отметили, что работа по пресечению противоправной деятельности продолжится.

Ранее в ведомстве отмечали, что за лето накрыли 92 подпольные оружейные мастерские в 51 регионе от Калининграда до Сахалина, в том числе в Москве и новых регионах.

МВД РФ ФСБ Росгвардия Оружие

Новости по теме