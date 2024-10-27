Водитель автобуса потерял сознание перед массовым ДТП в Петербурге

В компании уточнили, мужчина приехал в Петербург из Кабардино-Балкарии. За плечами у него десятилетний стаж вождения без аварий. В момент столкновения у водителя шел четвертый час работы. Перед тем как заступить на смену, мужчина прошел медицинское освидетельствование.

Массовая авария случилась днем 27 октября в центре Северной столицы на пересечении проспектов Невский и Лиговский. В ДТП пострадали более 10 человек, среди них - трое детей. Медики оказали помощь двум несовершеннолетним на месте.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования силовики проведут обыски в компании «Пассажиравтотранс». Также будут допрошены потерпевшие и очевидцы ДТП.