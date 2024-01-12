Водитель автобуса подрезал самолет в Пулково и чуть не сорвал полет «Победы»

Водитель микроавтобуса подрезал пассажирский самолет в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщил Telegram-канал Shot , мужчина чуть не сорвал рейс в Пермь.

Самолет «Победы» уже отъехал от стоянки и направлялся в сторону взлетной полосы, как вдруг перед ним выехал белый микроавтобус. Обошлось без неприятных последствий, и пассажирам все же удалось улететь.

Однако в Пулково опровергли сообщения о том, что автобус подрезал самолет перед взлетом, сообщило РИА «Новости». В пресс-службе компании заявили, что обслуживание рейса авиакомпании «Победа» прошло без нарушений.

«Пересечения маршрута движения воздушного судна зафиксировано не было», - указали в аэропорту.

Ранее самолет «Победы» разорвал шины шасси во время взлета в аэропорту Пулково. После вылета сотрудники аэропорта нашли на взлетно-посадочной полосе куски резины. Но пилоты смогли успешно посадить лайнер в аэропорту назначения в Сочи.